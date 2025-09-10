CON CABLE INTEGRADO
Xiaomi lanza una enorme PowerBank con una capacidad de 20.000mAh
Con esta batería podemos cargar varias veces nuestro smartphone, o incluso un MacBook Pro al completo.
Las baterías externas son esenciales para poder disfrutar de nuestros dispositivos durante horas, aunque estemos lejos de un enchufe. Y la nueva batería que ha lanzado ahora Xiaomi nos va a brindar muchas horas de funcionamiento gracias a una capacidad muy por encima de la media. Esta permitirá cargar varias veces nuestros smartphones o tabletas, y además con la máxima velocidad y con un tamaño razonablemente compacto. Ahora los chinos llevan a su web global esta potente batería lanzada inicialmente en China.
Ficha técnica de la nueva Xiaomi 67 W Power Bank 20000 con cable integrado
Esta batería no solo destaca por esa gran capacidad, sino también por una característica cuando menos práctica, como es el cable integrado con conector USB tipo C. Esto nos evita tener que llevar a cuestas el cable, y esos desagradables momentos cuando vamos a cargar un dispositivo y nos damos cuenta de que se nos ha olvidado llevarnos ese cable. Este se integra en una esquina del dispositivo, y se retrae una vez que no necesitamos seguir utilizándolo.
Es una batería de carga bidireccional, que nos ofrece una potente carga rápida máxima de 67 W, lo que nos habilita para cargar smartphones al completo en cuestión de minutos, y no de horas. Pero no solo carga a esta velocidad, sino también porque se puede recargar con una potencia de 65W, por lo que en apenas 2,5 horas podemos cargar al completo esos 20.000mAh de capacidad con las que cuenta esta batería. Para hacernos una idea, con esta capacidad podemos cargar hasta 2,61 veces al completo un Xiaomi 15, y hacerlo al 67% en tan solo 30 minutos.
Si se trata del modelo Ultra, podemos cargarlo hasta 2,56 veces, y el 64% en 30 minutos. Si se trata de un iPad Air de 11 pulgadas con procesador M3, lo podemos cargar 1,76 veces, alcanzar el 33% en 30 minutos. Otro ejemplo que pone Xiaomi es que podemos cargar un MacBook Air de 13 pulgadas con chip M4 al completo, y alcanzar el 37% a los 30 minutos de carga. Una batería que puede detectar si el dispositivo que conectamos necesita de una carga de baja corriente, habitual en los wearables, como smartwatches o auriculares.
Cuenta con varios puertos, como dos USB tipo C, así como dos puertos USB tipo A. Llega con una pantalla LED que nos brinda información sobre el estado de la carga, como el nivel de batería restante. También podemos ver cuando un dispositivo se carga en el modo de baja corriente, y más información adicional. Cuenta con nueve capas de protección para evitar que los dispositivos se dañen en caso de sobrecalentamiento por una carga rápida.
La nueva batería se ha dejado ver de momento en la web global de Xiaomi, lo que quiere decir que podría lanzarse muy pronto en España también. De momento en China su precio es bastante ajustado, de poco más de 20 euros, sería genial disfrutarla aquí con ese precio tan asequible.
