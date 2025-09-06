Soundcore Sleep A30, así son los auriculares que te ayudarán a dormir

Soundcore es uno de los referentes a la hora de comprar auriculares para dormir. Y no ha dejado escapar la oportunidad que ofrece la IFA 2025 para traerse sus nuevos Soundcore Sleep A30, la tercera generación de sus auriculares diseñados específicamente para dormir.

Hablamos de auriculares que cuentan con un diseño cómodo para que no molesten en tu descanso y ofrecen diferentes sonidos para ayudarte a dormir y más. Y en el caso de los Soundcore Sleep A30, la compañía los ha dotado de inteligencia artificial para que ofrezcan una experiencia única, además de ser un gran compañero si cuentas con una pareja que ronca.

Soundcore Sleep A30, los auriculares para dormir y evitar los ronquidos de tu pareja

Un equipo que cuenta con un diseño ergonómico, un 7 % más fino que el de sus predecesores, para que sean cómodos para quienes duermen de lado, sin sobresalir ni presionar el oído. Pero, además de un diseño perfecto para usarlos mientras duermes, los Soundcore Sleep A30 presumen de una tecnología perfecta para conseguir el mejor descanso.

El avance más importante está en la integración de la IA para el enmascaramiento adaptativo de ronquidos. El estuche de carga actúa como sistema de escucha activa: detecta los ronquidos, analiza su frecuencia y volumen, y envía señales a los auriculares para emitir un sonido enmascarador en tiempo real. En otras palabras, estos auriculares aislan el ruido y reaccionan activamente a él.

Soundcore Sleep A30 | Soundcore

Además, los Soundcore Sleep A30 cuentan con una función de seguimiento automático del sueño, reconocimiento de posición y un sistema de alarma con repetición, ideal para despertar sin molestar a nadie más en la habitación.

Como podrás imaginar, los Soundcore Sleep A30 cumplen con nota en términos de autonomía: hasta 45 horas en modo local, 9 horas con una sola carga en los auriculares, y 6,5 horas por Bluetooth con reproducción desde apps como Spotify o YouTube Music. Evidentemente, todo ello gestionado desde la aplicación Soundcore, disponible tanto en Android como en iOS. Donde además podrás programar sonidos personalizados.

Soundcore Sleep A30 | Soundcore

Además, si durante la noche uno de los auriculares se cae y desaparece entre las sábanas, se puede localizar fácilmente con la función “Find My Earbud”, que reproduce un sonido para ayudar a encontrarlo.

Por último, el fabricante ha presentado los Soundcore AeroFit 2, con sistema de traducción en tiempo real, compatible con más de 100 idiomas y potenciado por IA.

Por otro lado, Soundcore Work, una grabadora de bolsillo equipada con Chat GPT-4o, pensada para profesionales que necesitan transcribir, resumir y estructurar reuniones sin esfuerzo. Reconoce voces, filtra muletillas, protege la privacidad y ofrece resultados precisos, incluso en entornos multilingües. Pinta bien, ¿verdad?

Precios y disponibilidad

Sleep A30: disponibles a partir del 8 de septiembre en blanco y verde por 249,99 euros en Amazon y soundcore.com.

AeroFit 2: ya a la venta en negro, azul, verde y blanco por 99,99 euros con descuento en Amazon.

soundcore Work: llegará próximamente en negro y blanco por 159,99 euros.