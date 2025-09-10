Los nuevos AirPods Pro 3 miden tu frecuencia cardiaca y cuidan de tu salud

Apple ha celebrado su gran evento del año, la nueva Keynote donde las estrellas han sido sus dispositivos más populares, no solo los nuevos iPhone 17, sino también los Apple Watch, o como en este caso en el que nos centramos, los AirPods Pro 3. Un dispositivo que llega con importantes novedades, sobre todo a nivel de monitorización de salud, y también con un nuevo diseño que mejora en general la experiencia de uso durante varias horas.

Ficha técnica de los AirPods Pro 3

Lo más destacado es que esta nueva generación de los AirPods Pro nos ofrece por primera vez un sensor de ritmo cardiaco, lo que quiere decir que mientras los utilizamos están midiendo nuestra frecuencia cardiaca, y la incorpora a nuestros registros de actividad mientras los utilizamos. Por tanto, ahora los AirPods Pro 3 son también un dispositivo de seguimiento de nuestra actividad física, tanto es así que pueden monitorizar la actividad en decenas de deportes.

AirPods Pro 3 | Apple

Hasta 50 actividades deportivas diferentes pueden analizar los auriculares mientras los utilizamos. Por tanto, estos auriculares ahora nos ofrecen una dimensión totalmente desconocida, y nos animan a deshacernos del Apple Watch o el propio iPhone cuando salimos de casa a hacer deporte, ya que ellos también pueden hacer seguimiento ahora gracias a los nuevos sensores biométricos.

AirPods Pro 3 | Apple

También estrenan una función capital, como es la de la Traducción en vivo, que es gestionada por Apple Intelligence, la IA generativa de los californianos. De esta manera, con un simple gesto táctil en ambos auriculares, podemos activar un modo de traducción en tiempo real, que nos permite escuchar a personas que nos hablan en otros idiomas, hablar en el nuestro a través de una voz similar a la de Siri.

De la misma forma, cuando hablemos en nuestro idioma nativo, las otras personas podrán leer lo que estamos diciendo directamente en la pantalla del teléfono, de tal forma que podamos comunicarnos sin más problema. También el diseño de los auriculares se ha mejorado para que se adapten mejor a las orejas de miles de usuarios, y, por tanto, poder llevarlos encima durante horas sin prácticamente notar que los llevamos.

Por otro lado, ahora ofrecen una autonomía mayor, ya que ahora pueden permanecer encendidos reproduciendo contenidos hasta 8 horas seguidas, incluso con la cancelación activa de ruido habilitada. La cancelación de ruido ahora es más eficiente que nunca, también gracias a ese nuevo diseño de las almohadillas, que aíslan aún más del exterior. Unos auriculares que una vez más están comprometidos con la sostenibilidad, gracias sobre todo a su fabricación con un 405 de materiales reciclados, mientras que en su producción ya se utiliza un 40% de energía renovable.

Precio de los AirPods Pro 3

Los nuevos AirPods Pro 3 llegan a España con un precio de 249 euros, y les podemos añadir un grabado personalizado totalmente gratis. Llegan una vez más exclusivamente en el icónico color blanco de Apple. Se pueden reservar desde el 12 de septiembre, y estarán en las tiendas el 19 de septiembre.