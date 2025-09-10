Al Samsung Galaxy S26 Ultra le va a salir más barriga, y no está muy claro por qué

El próximo mes de enero Samsung debería presentar su nueva gama de smartphones, los Galaxy S26. Un año más el modelo Ultra será el más avanzado de todos, y nos brindará algunas características notables, sobre todo si hablamos de su cámara de fotos. Lo que hemos conocido hoy no es precisamente algo que nos guste, el tamaño de la barriga de la cámara de fotos de los coreanos, que parece va a aumentar sin una razón clara.

Una barriga más prominente para su cámara

Le llamamos barriga normalmente a la protuberancia que sobresale de la parte trasera del teléfono, normalmente relacionada con la cámara. Cuando los fabricantes presumen de un gran diseño, suelen hacerlo limitándose al perfil del dispositivo sin contar con la cámara. Esta suele emerger con sus sensores de una manera más o menos razonable. Pero cuando el móvil es muy delgado, esa barriga se nota más obviamente, y no siempre es algo agradable.

Lo hemos visto en el Samsung Galaxy Z Fold 7, un plegable tan delgado que ahora su cámara sobresale, y mucho, de la trasera del terminal. Pues bien, ahora Ice Universe, uno de los filtradores más activos y cercanos a la escena de Samsung, ha desvelado una imagen donde se muestra el aspecto de este teléfono desde su perfil. En ella se puede ver el teléfono desde un lado, y dos dimensiones, que separan el grosor del teléfono y el de esa barriga de la cámara de fotos.

Mientras que el teléfono tendrá un grosor de 7,9 mm sin esa barriga, la protuberancia de la cámara de fotos tendrá ella sola un grosor de 4,5 mm, por lo que si sumamos ambas tenemos un teléfono de más de un centímetro de grosor. Lo más llamativo, es a lo que apunta directamente el filtrador, y es que la barriga de la cámara este año va a crecer especialmente.

Porque si en el Galaxy S25 Ultra era de 2,4mm, ahora casi ha doblado su grosor, y todo sin una razón aparente. Porque como bien apunta ICE Universe, lejos de incorporarse una gran cámara teleobjetivo a este módulo, el sensor seguirá siendo de 50 megapíxeles con un tamaño de ½,52”, que es uno de los sensores más pequeños en este tipo de smartphones de alta gama. La esperanza del filtrador es que Samsung está trabajando en estos tamaños para acomodar sensores más grandes más adelante.

Pero incluso en ese caso no tendría sentido este grosor sin añadir esas mejoras finalmente en la cámara de fotos. En cualquier caso, todavía es pronto para asegurar que no vayan a haber novedades en esta cámara, y queremos pensar que si Samsung ha optado por aumentar así el grosor del teléfono, será por una razón justificada. Un teléfono que debería presentarse el próximo mes de enero, en un nuevo evento Unpacked, junto al Samsung Galaxy S26 Edge, que estrenará nuevo diseño ultradelgado.