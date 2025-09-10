Juego de ilusión óptica: ¿ves las líneas curvas o rectas?

Una ilusión óptica, a nivel técnico, es una percepción visual que resulta en una imagen falsa o distorsionada, donde el cerebro interpreta de manera errónea la información que recibe del sistema visual, haciendo que se perciba algo que no es la realidad.

Y a ti, ¿te gustan los juegos de ilusiones ópticas? Te traemos una imagen que se está viralizando en redes sociales.

Al mirar la imagen que está justo al comienzo del artículo, ¿ves líneas rectas o curvas? La imagen es una cuadrícula de ocho por ocho cuadrados grises separados por estrechas líneas verdes.

Curiosamente, cuando miramos la imagen, las líneas verdes parecen estar en constante movimiento y curvarse en todas direcciones. Pero en el momento en que nos centramos en cualquier línea concreta, parece perfectamente recta.

Tal y como recoge el medio Daily Mail, según Jolyon Troscianko, un ecólogo visual de la Universidad de Exeter, esta ilusión óptica, creada por la ilustradora Lesha Porche, sólo parece afectar la "visión periférica", es decir, lo que vemos más allá de nuestra línea de visión directa o con el rabillo del ojo. "Las partes que miro directamente tienen líneas rectas, pero las líneas que están más allá de donde miro directamente se curvan", explica.

La respuesta a por qué funciona esta ilusión parece estar oculta dentro de los cuadrados grises. Y es que mirando atentamente dentro de ellos, podemos ver diminutas formas grises de distintos tonos y tamaños, como surtidos de pequeñas piedras.

Son estas pequeñas formas las que engañan al cerebro y le hacen pensar que las líneas verdes rectas son curvas en lugar de rectas. Asombroso, ¿verdad?