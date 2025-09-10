SIN COSTE ADICIONAL
El sonido máxima calidad llega por fin a Spotify Premium con el nuevo “Audio sin pérdida”
La plataforma va a ir implementando poco a poco esta nueva calidad de audio para los usuarios Premium.
Literalmente esperábamos esta noticia desde hace años, el lanzamiento, por fin de la función de sonido Hi-Res, también conocido como sonido de alta resolución. La plataforma de música en streaming ha desvelado esta funcionalidad y la ha denominado como Audio sin pérdida, y contrariamente a lo que se pensaba, al menos de momento, no parece que vayamos a tener que pagar un importe adicional al mes por disfrutar de esta calidad superior de audio. Algo que todos sus rivales ya ofrecían, algunos de ellos, como Apple o Amazon, sin coste adicional.
Una calidad de audio superior
Spotify ha anunciado Audio sin pérdida, una nueva variante en las diferentes calidades de audio disponibles en la plataforma. Esta ahora permite reproducir música con una calidad de hasta 24 bits/44.1 kHz en formato FLAC, que es el más utilizado a la hora de escuchar sonido Hi-Res sin pérdida. Esta nueva funcionalidad no tendrá coste adicional para los usuarios de Spotify Premium.
La nueva funcionalidad se está implementando en más de 50 países, durante este mes de septiembre y hasta octubre. Uno de esos países es España, por lo que pronto podríamos acceder a esta nueva calidad de sonido con nuestra suscripción Premium. Esta calidad de sonido que ahora implementa Spotify es similar a la de los álbumes en CD, por lo que la calidad es bastante elevada. Eso sí, todavía hay plataformas, como TIDAL o Qobuz, que ofrecen una mayor calidad de sonido aún, con frecuencias más altas.
¿Cómo se activa?
Spotify ha anunciado que esta nueva función se debe activar previamente para poder utilizarla. Para ello debemos hacer lo siguiente:
- Toca tu ícono de perfil en la esquina superior izquierda y ve a Configuración y privacidad y después a Calidad de medios
- Activa la opción para activar la transmisión en calidad “audio sin pérdida” para Wi-Fi, datos móviles y descargas
- En este punto podrás comprobar cuántos datos consume cada una de las opciones de audio disponibles.
Y es que debemos tener en cuenta que el Audio sin pérdida consume muchos más datos. Una sesión de apenas una hora puede consumir varios gigas, aunque quizás con la calidad implementada en la plataforma de momento no deberían ser tan elevados los consumos.
Desde hace varios años, los audiófilos más exigentes han buscado la manera de disfrutar de un sonido más limpio, potente y nítido desde sus dispositivos electrónicos. Tras el salto del CD al Mp3, en general perdimos bastante calidad de sonido, para ir recuperándose poco a poco con el sonido Hi-Res. En teoría, este formato nos ofrece la máxima calidad de sonido, con un rango de frecuencias más alto, y que proporciona más detalles a través de archivos de audio donde no hay compresión alguna, y por tanto una mayor calidad.
Debes tener en cuenta que para poder sacar todo el partido a esta nueva función de Audio sin pérdida, tanto el reproductor, puede ser un smartphone, o un DAC, como los auriculares, deben estar certificados para audio Hi-Res. Por tanto, si quieres disfrutarlo al 100%, tendrás que invertir en cierto equipo para disfrutar de este sonido.
