Nuevos Apple Watch Series 11, SE 3 y Ultra 3: ahora miden tu tensión y envían mensajes satelitales

Apple ha presentado una nueva generación de sus tres modelos de relojes inteligentes. Unos relojes que llegan con importantes novedades, sobre todo en el modelo Ultra, que estrena algunos modos de uso largamente esperados por los usuarios. Ahora hemos conocido todas sus prestaciones, y es evidente que los seguidores de Apple ahora tienen muchas razones para plantearse un salto a esta nueva generación. Unos nuevos relojes que mejoran sutilmente, siendo mucho mejores que sus predecesores en diferentes aspectos.

Nuevo Apple Watch Ultra 3

Sin duda es una vez más el modelo más avanzado de los tres, y, por tanto, el que nos brinda unas novedades más jugosas. Una de ellas es su nueva función que detecta signos de hipertensión crónica, analizando numerosas variables de nuestro día a día a nivel de salud, por lo que es el primer Apple Watch que puede medir nuestra presión arterial. También destaca por mejores opciones a la hora de mensajearnos con otros usuarios.

Apple Watch Ultra 3 | Apple

Hablamos de situaciones de emergencia o en las que no es posible comunicarse mediante los medios tradicionales, como mensajería o SMS. Para ello ahora puede comunicarse mediante satélite desde los lugares más recónditos del planeta, incluso si no tenemos cobertura, gracias a esta función. La pantalla de este nuevo modelo también ha mejorado. De hecho, es la más grande que ha habido en cualquier Apple Watch.

Y gracias a la frecuencia de actualización variable, puede mantener siempre la pantalla encendida en el modo Always On a 1 Hz. También estrena la conectividad 5G, que permite descargas de datos a velocidades mucho mayores que las conexiones LTE 4G. La batería también mejora para ofrecer una autonomía mayor. Ahora podemos usarlo hasta 42 horas seguidas con una sola carga, y en el modo de bajo consumo, hasta 72 horas. El nuevo Apple Watch Ultra 3 se puede reservar en España por 899 euros desde el próximo 12 de septiembre, estará disponible en las tiendas el próximo 19 de septiembre.

Nuevo Apple Watch Series 11

Un reloj que también destaca por contar con la función de notificaciones de hipertensión, por lo que mide la tensión arterial, a la vez que mejora la monitorización del sueño. La batería ahora ofrece una mayor autonomía, que crece hasta las 24 horas. La carga rápida nos puede brindar hasta 8 horas de uso con tan solo 15 minutos de carga, lo que facilitar cargas casuales en cualquier momento.

Apple Watch Series 11 | Apple

Es un modelo más resistente a los arañazos que sus predecesores. Y lo tenemos también con conectividad 5G, por lo que ofrece más velocidad de conexión. El Apple Watch 11 se podrá reservar el 12 de septiembre en España desde 449 euros, y desde 799 euros para la versión de titanio. En tiendas estará el 19 de septiembre.

Nuevo Apple Watch SE 3

El modelo más económico de los Apple Watch también se actualiza con una nueva generación. Esta ofrece el nuevo chip S10, que le proporciona ahora una pantalla Always On, así como carga rápida, alcanzando el 80% en 45 minutos, así como una autonomía de 18 horas.

Apple Watch SE 3 | Apple

También estrena la conectividad 5G por primera vez. Y por último, ofrece nuevas funciones de seguimiento de nuestra salud, como puntuación del sueño, estimaciones retrospectivas de ovulación, notificaciones de apnea del sueño y medición de la temperatura de la muñeca. Se podrá reservar el 12 de septiembre por 269 euros, y llegará a las tiendas el 19 de septiembre.