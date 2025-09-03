La tablet OPPO Pad SE llega a España a un precio muy atractivo

Parece que OPPO quiere cargar su catálogo en España de cara al último trimestre del año. Ayer anunciamos la llegada de los nuevos OPPO Reno 14, y ahora le toca el turno a la tablet OPPO Pad SE, un equipo solvente y que llega a España pisando fuerte.

De esta manera, la OPPO Pad SE ya está disponible en España y busca convertirse en la tablet accesible de referencia dentro del ecosistema de la marca. Armas no le faltan para conseguirlo.

Diseño y características de la OPPO Pad SE

La OPPO Pad SE presume de un grosor de tan solo 7,39 milímetros, lo que la convierte en un dispositivo cómodo de sujetar y transportar, especialmente para los más pequeños de la casa.

Y es que hay que tener en cuenta que la OPPO Pad SE apuesta por el uso compartido en el hogar. Incluye un Modo Infantil Personalizado, que facilita a los padres gestionar el acceso a aplicaciones, configurar límites de uso y activar herramientas de protección visual.

Además, su panel es de una gran calidad. Para ello, la pantalla LCD de la OPPO Pad SE presume de tecnología Eye-Care y una diagonal de 11 pulgadas ofrece un brillo máximo de 500 nits y cuenta con un tratamiento antirreflejo que elimina hasta el 97% de reflejos, por lo que la experiencia de uso estará a la altura.

Además, dispone de certificaciones internacionales en estándares de cuidado visual como TÜV Rheinland Reflection Free, Paper Like Display, Low Blue Light y Flicker-Free. Gracias a estas tecnologías, toda la familia podrá a poder disfrutar de series, clases o sesiones de lectura con total comodidad.

La inteligencia artificial cobra protagonismo en esta OPPO Pad SE. De esta manera, la tablet integra Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google, para que puedas mantener conversaciones naturales, generar textos, hacer traducciones instantáneas o aprovechar funciones inteligentes dentro de aplicaciones como Gmail, YouTube o Maps.

Junto a esto, OPPO incorpora soluciones propias como el Asistente de IA para Notas y el Documento Inteligente, diseñados para organizar contenidos de forma más ágil.

OPPO Pad SE | OPPO

Y ojo, que potencia no te faltará. Para ello, la OPPO Pad SE llega con un procesador MediaTek Helio G100, acompañado por 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Más que suficiente para brindar un rendimiento más que digno.

En el apartado fotográfico, sabemos que las tablets no suelen trabajar mucho este apartado, aunque la OPPO Pad SE aprueba con nota. De esta manera, tanto la cámara trasera como la delantera son de 5 megapíxeles, más que suficientes para videollamadas, clases online y fotografías sencillas.

Cerramos con una impresionante batería de 9.340 mAh que, según datos de OPPO, aseguran horas de uso sin preocuparte por el cargador. Según datos de la compañía, la tablet puede alcanzar hasta 11 horas de reproducción continua de vídeo.

La guinda del pastel la pone el hecho de que la OPPO Pad SE cuenta con tecnología SUPERVOOC de 33W, que permite recuperar energía de forma rápida y asegurar que la autonomía nunca sea un problema.

Precio y disponibilidad en España

La nueva OPPO Pad SE ya se puede comprar en España a través de la tienda oficial de la companía. Se comercializa en el color Twilight Blue a un precio de 199 euros.