El nuevo inflador de Xiaomi es más pequeño e inteligente que nunca

Ha sido sin duda uno de los dispositivos más populares de Xiaomi en los últimos años. Hablamos de esos gadgets que aunque no se suelen estar a la venta oficialmente en nuestro país, pero que son de los más vendidos en las tiendas de importación chinas. En esta ocasión Xiaomi ha lanzado una nueva generación de este popular dispositivo, y lo hace con grandes cambios en su diseño, el más importante y notorio, su tamaño, que es bastante más compacto que el de anteriores generaciones.

Ficha técnica del Xiaomi Mijia Portable Inflator Mini

Como decimos, es su tamaño lo que más no ha llamado la atención, algo que era de esperar con ese apellido Mini. Hablamos de un dispositivo que guarda mucho parecido a nivel de diseño, que no de tamaño, y que, por tanto, los que ya lo hemos probado alguna vez, nos hacemos una idea de lo que es capaz de hacer a pesar de su tamaño tan compacto. Y es que es uno de los dispositivos más útiles que podemos tener si en casa hay muchas ruedas o balones.

Xiaomi Mijia Portable Inflator Mini | Xiaomi

Este se compone de un cilindro de aleación fundida de alta presión gracias al cual este dispositivo puede proporcionar una presión de aire de hasta 150 psi, suficiente para inflar incluso los neumáticos de tu coche o moto, aunque lógicamente con cierta paciencia. Este nuevo inflador es mucho más ligero que sus predecesores, de hecho pesa la mitad, tan solo 240 gramos, y eso que ya de por sí no eran demasiado pesados.

Este cuenta con una batería recargable de 2000 mAh, que proporciona una energía suficiente para qué puede inflar hasta 8 veces el neumático de una bicicleta, o hasta 43 neumáticos de un patinete eléctrico, lo que nos da una idea de su potencial y de lo poco que será necesario recargarlo. Cuenta con un sistema de protección térmica, que protege a sus componentes eléctricos de posibles recalentamientos cuando está funcionando durante demasiado tiempo seguido.

Como ya ocurría con los anteriores modelos, su diseño al estilo iPod, con una botonera en forma de anillo, nos permite seleccionar alguno de sus modos preestablecidos. Estos nos permiten elegir entre inflar ruedas de motocicleta, de patinetes, de balones o automóviles. Basándose en cada uno de estos modos, el inflador marcará un tope máximo de presión para inflarlos, evitando así daños por un inflado excesivo. No obstante, podemos parar el inflado cuando sea necesario.

La presión se puede ajustar de forma manual entre 0,2 y 10,3 bares, así como de 3 a 150 psi, de tal forma que cuando se alcanza la cifra seleccionada, este se apaga de manera automática. La pantalla LCD nos muestra en todo momento el modo seleccionado, así como la presión actual y la objetivo. También integra una linterna para poder alumbrar de noche a las válvulas, y así poder encontrarlas rápidamente. Llega, como sus predecesores, con bolsa de transporte y un adaptador de válvula para poder inflar balones. Y lo mejor de todo es su precio, ya que es de menos de 20 euros al cambio, y de momento se pone a la venta en China.