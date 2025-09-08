Todo lo que esperamos del evento de Apple del 9 de septiembre: iPhone 17 y más

En cuestión de horas asistiremos un año más a la Keynote más importante de Apple, esa en la que la firma californiana presenta su nueva gama de iPhone. Este año, como suele ser habitual, vendrán acompañados de más dispositivos, pero sin duda la estrella serán de nuevo los smartphones de la marca. Este año precisamente lo hacen con muchas novedades, sobre todo a nivel de diseño, incluso con la irrupción de un nuevo modelo, como vamos a conocer a continuación.

Así serán los iPhone 17

Este año esperamos de nuevo varios modelos de iPhone 17, un total de cuatro, pero entre ellos habrá una gran novedad. Será el iPhone 17 Air, el nuevo miembro de la familia, que vendrá a sustituir al modelo Plus, que destacaba por una pantalla más grande. Este nuevo modelo vendrá a competir por el Samsung Galaxy S25 Edge, sobre todo por su diseño ultra delgado. Este será de poco más de 5 mm, y se convertirá en el iPhone más delgado de la historia. Eso sí, habrá que hacer ciertas renuncias, como una batería con poca capacidad. Su diseño recordará mucho al de los Google Pixel.

El resto de la gama también ofrecerá interesantes novedades más allá del nuevo procesador Apple A19. Y es que el modelo estándar crecerá hasta las 6,3 pulgadas, por lo que será algo más grande que sus predecesores, algo que conseguirá seguramente con biseles de pantalla más delgados. Por su parte, los iPhone 17 Pro y Pro Max estrenarán nuevos diseños, con un módulo de cámara similar al de los POCO, y con un nuevo color naranja, así como acabados en dos tonos y una reubicación de la manzana detrás. Por supuesto, iOS 26 será la gran novedad en cuanto a software.

¿Qué otros dispositivos presentará Apple?

Pues bien, se espera que lleguen una vez más junto a los iPhone varios dispositivos, de los que solemos conocer, por otro lado, en este tipo de eventos. Tendremos nuevos wearables, como los Apple Watch Series 11 y Ultra 3. Se espera que lleguen con grandes novedades, sobre todo relacionadas con su capacidad para hacer seguimiento de nuestra salud, como por ejemplo medir los niveles de glucosa en sangre, o la presión arterial.

También esperamos los AirPods Pro 3, que llegarán con un diseño nuevo, más pulido, así como una mejor cancelación activa de ruido. Lo conseguirá gracias al nuevo chip H3 de Apple, y un nuevo estuche de carga. Este eliminará el botón de emparejamiento, y lo sustituirá por uno capacitivo, que nos permitirá incluso controlar la reproducción del dispositivo. También se espera la inclusión de un sensor de temperatura, así como la traducción en tiempo real gracias a Apple Intelligence.

Por último se esperan otros dispositivos, como el nuevo Apple TV, que se espera que sea más potente que nunca, hasta el punto de poder ejecutar juegos Triple A. O el nuevo AirTag, que llegaría con más compatibilidad, alcance y con una autonomía aumentada. Por supuesto, siempre pueden llegar más sorpresas, como los primeros dispositivos de IOT de Apple, o los nuevos altavoces inteligentes con pantalla, pero estos últimos se esperan más bien para otro evento en octubre.