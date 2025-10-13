El nuevo ratón Xiaomi Wireless Mouse 3 Comfort Edition llega con diseño ergonómico y mucha batería

El ratón es sin duda uno de esos accesorios imprescindibles en nuestro día a día cuando hablamos de trabajo, estudios o videojuegos desde el PC. Es un producto que no ha evolucionado mucho en los últimos años, pero que poco a poco va mejorando en los aspectos clave. En esta ocasión Xiaomi ha lanzado un nuevo modelo, que una vez más destaca por contar con algunas características muy competitivas. Es el caso del Xiaomi Wireless Mouse 3 Comfort Edition, un dispositivo accesible de tamaño compacto y diseño ergonómico.

Ficha técnica del Xiaomi Wireless Mouse 3 Comfort Edition

Este modelo es básicamente el Xiaomi Wireless Mouse 3, pero con un diseño diferente, que precisamente es lo que lo hace más propio para los que buscan un cuerpo más ergonómico en todos los sentidos. Este destaca por contar con unas líneas asimétricas, que además abrazan a la curva natural de nuestra mano, de tal forma que esta se sienta más cómoda reposando sobre el ratón durante muchas horas.

Xiaomi Wireless Mouse 3 Comfort Edition | Xiaomi

Tiene un recubrimiento mate UV cuasi molecular de 172 nanómetros, que le confiere al ratón un tacto muy suave y un aspecto mate, esperemos que no sea de los que con el paso del tiempo se van deshaciendo en nuestras manos. El diseño del ratón ha sido concebido para que la tensión de la mano sea la mínima con un uso prolongado durante varias horas. Por tanto, la ergonomía y comodidad de uso es uno de los aspectos más destacados de este ratón.

En lo que a prestaciones técnicas se refiere, nos ofrece conexión inalámbrica tanto de 2,4GHz como Bluetooth 5.0, por lo que puede conectarse a multitud de dispositivos diferentes. De hecho, podemos emparejarlo con hasta tres dispositivos a la vez. Para cambiar de uno a otro, se puede hacer fácilmente con un botón que está ubicado en la parte inferior del ratón, por lo que vamos a tener el control en todo momento del dispositivo con el que se encuentra emparejado.

Un ratón que también es sigiloso, ya que cuenta con una nueva botonera, que básicamente ofrece un bajo ruido a la pulsación, además el recorrido de la tecla es más largo, y en definitiva, trabajar con él es mucho más silencioso y cómodo en todos los sentidos. Un ratón que cuenta además de con los dos botones principales, también con dos botones laterales, justo en la zona donde se suele ubicar el pulgar, y que son totalmente personalizables.

El sensor que detecta el movimiento del ratón tiene una alta resolución de 1200 DPI y es de muy bajo consumo. Esto quiere decir que el movimiento del ratón es muy preciso, a la vez que consume muy poca energía. Eso redunda en una autonomía bastante notable, de hecho puede permanecer encendido durante meses con una sola carga de su batería. Pesa muy poco, solo 65 gramos sin la batería, y sus dimensiones son de 118,9 mm de largo, 75,5 mm de ancho y 41,5 mm de alto. Un ratón que llega con un precio muy ajustado, de apenas 13 euros al cambio, de momento a China, lo hace en cuatro colores, como son negro, blanco, rosa y azul.