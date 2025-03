El nuevo ereader de SPC permite transferir libros sin conexión a Internet

La firma SPC ha presentado el nuevo reader Dickens Light 2 Pro, un modelo que llega con una relación de prestaciones y precio muy ajustada. Y es que este lector de libros nos ofrece una configuración muy sencilla, que incluso en la transferencia de archivos utiliza el sentido común. Y es que no necesita de servicios inalámbricos o plataformas web para enviar los libros, sino que estos se pueden transferir al instante mediante cable, como se ha hecho siempre, y a pesar de ello, un método cada vez menos presente en muchos modelos.

Ficha técnica del SPC Dickens Light 2 Pro

Este nuevo modelo cuenta con una pantalla de tinta electrónica de 6 pulgadas, con tecnología E.Ink Carta. Esta además es táctil, por lo que podemos movernos por las páginas o el sistema de archivos de forma cómoda. Un lector que podemos usar tanto para leer verticalmente como horizontalmente, por lo que podremos aprovechar su tamaño para adaptarlo a nuestros contenidos según su tipo de maquetación.

SPC Dickens Light 2 Pro | SPC

El texto en pantalla se puede personalizar en seis tamaños diferentes, por lo que siempre nos encontraremos cómodos con la forma en que leemos los libros, sin forzar nuestra vista. Además, la pantalla es antirreflejos, lo que unido a la tecnología de tinta electrónica garantiza que podremos leer con la máxima claridad y nitidez incluso a plena luz del día bajo un sol de justicia, incluso será en esa ocasión donde más se pueda disfrutar de su imagen.

Este modelo además llega con una luz de lectura ajustable en intensidad, que es indirecta para no fatigar la vista. Se puede ajustar tanto en temperatura de color, como la intensidad del control táctil. Este es un dispositivo bastante cómodo de usar por lo compacto de su diseño, que nos ofrece un perfil de tan solo 9 mm, así como un peso de 191 gramos, por lo que es tan ligero como un smartphone. Además, la batería nos permite mantener encendido el dispositivo durante varias semanas con una sola carga completa.

Viene además con lo último en conectividad, ya que su puerto USB tipo C no solo sirve para cargarlo, sino también para transferir fácilmente los libros que nos apetezca leer. De esta manera podemos transferir los libros, aunque no tengamos una conexión a Internet activa, porque se copian directamente en su almacenamiento interno físicamente a través del cable de transferencia.

En cuanto a almacenamiento, viene con 8 GB de memoria interna, mientras que cuenta con una ranura microSD que permite ampliarlo hasta las 32GB, lo que nos da espacio para muchos miles de libros y revistas. Desde esta memoria podemos leer multitud de archivos diferentes compatibles con los libros electrónicos, como son EPUB, PDF, TXT, MOBI, DOC y HTML, aunque hay más formatos disponibles. Con la batería de 1500mAh, este lector puede permanecer encendido durante un mes con una carga completa. Un lector de libros electrónicos que podemos comprar ya en España a un precio bastante competitivo, de 119,90 euros.