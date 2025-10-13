Los AirPods 5 podrían estrenar un sensor de temperatura

Hace apenas un mes que hemos conocido la nueva hornada de AirPods Pro de Apple, con el lanzamiento de su cuarta generación, con importantes novedades a nivel de monitorización de nuestra actividad. Estos han sido los primeros de la marca californiana en contar con un sensor de frecuencia cardiaca. Ahora las nuevas informaciones alrededor de los de Cupertino apuntan a que la versión base de los AirPods, en su quinta generación, podría estrenar otro tipo de sensor.

Nuevo chip en camino

Ha sido el reconocido analista Mark Gurman, especialmente cerca de toda la esfera del fabricante californiano, quien ha desvelado los planes de la marca respecto de sus nuevos auriculares. La noticia es que ya estarían trabajando en el nuevo chip H3 de Apple, que será el encargado de llevar a los auriculares nuevas posibilidades técnicas más allá de la mera escucha de música o de nuestros contenidos visuales favoritos.

Pero esta mejora del chip sería algo que afectaría básicamente a la nueva generación de los AirPods Pro, la noticia es que Apple ya trabaja en la versión básica, para dotarlo de una funcionalidad única. Y es que los AirPods 5 llegarían con un sensor de temperatura, que podría brindarnos nuevas funciones. Según sus palabras, estos auriculares supondrán una actualización de prestaciones de los auriculares de nivel de entrada y medio de Apple.

De esta manera, Apple se uniría a otros fabricantes que ya cuentan con sensores de temperatura en sus auriculares, como por ejemplo los de Sennheiser y de Honor. Esto podría traernos muchas novedades relacionadas con la monitorización física. Como por ejemplo prevenir enfermedades, o brindarnos recomendaciones sobre nuestros niveles de estrés, que con estos sensores se pueden analizar normalmente.

Por tanto, estos modelos de entrada y media destacarían por el sensor de temperatura, mientras que la gama alta seguirá sacándole partido al sensor de frecuencia cardiaca y a la traducción en tiempo real de los AirPods Pro 4. De todas formas, el gran reto al que se enfrenta Apple en este segmento tiene que ver con una especificación que se lleva especulando ya desde hace muchos meses.

Y es que hablamos, por ejemplo, de la adición de cámaras a los AirPods, probablemente Pro, que le darán contexto a la IA de Apple Intelligence a la hora de preguntarse por diferentes aspectos del mundo que nos rodea, una funcionalidad que de momento está verde. No en vano, no parece algo sencillo el integrar cámaras en un dispositivo que generalmente se encuentra tapado por nuestro pelo. De todas formas es pronto todavía para especular con estas novedades, ya que por ejemplo la quinta generación de los AirPods básicos no se lanzará hasta 2027.