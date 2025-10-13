Nuevos MacBook, iPad y Vision Pro: Apple podría presentarlos esta misma semana

Hace unos días os contábamos que Apple podría presentar un buen número de nuevos dispositivos a finales de este mes de octubre, pero por lo que conocemos ahora, podría ser mucho antes, esta misma semana incluso. Y cuando hablamos de esta semana, vamos, que Apple podría presentarlos incluso en cuestión de horas, y en días sucesivos. Muchos recordamos la divertida keynote que Apple celebró en plena noche de Halloween, presentando los predecesores de muchos de los dispositivos que conoceremos esta semana.

¿Qué va a presentar Apple?

Tras celebrar su keynote más importante el pasado 9 de septiembre, Apple se dispondría a presentar esta semana varios dispositivos más. No sabemos si todos en una keynote, algo que no parece probable, ya que Apple no ha enviado invitaciones, o lo más probable, a través de varias notas de prensa en su blog. Y puede que no lleguen todos a la vez, sino que como hemos visto el pasado año, un dispositivo nuevo por día a lo largo de toda la semana.

La lista de candidatos a ser presentados esta semana, según ha desvelado Mark Gurman, el analista más cercano a la esfera de Apple, es amplia, e incluye tres potenciales dispositivos, o al menos familias de estos. Por un lado, Apple presentaría sus nuevos MacBook Pro de 14 pulgadas, esta vez equipados con el potente procesador M5 de Apple, que como sabéis es lo más potente que tiene ahora la firma californiana en términos de portátiles Y estrenaría los chips M5 Pro y M5 Max más adelante, a comienzos de 2026. Estas serían las principales novedades de los nuevos portátiles de Apple.

También tendremos un nuevo iPad Pro, este tendría como principal novedad también el nuevo chip M5 de Apple, así como una memoria RAM que escalaría hasta las 12GB. Este iPad Pro ya lo vimos hace unos días en un vídeo de un youtuber ruso, donde hacía un unboxing que lo mostraba con todo detalle comparado con anteriores generaciones. También presumiría de una nueva cámara delantera, con dos sensores fotográficos, en lugar de uno.

Gracias a ello podrá hacer videollamadas en horizontal y vertical cómodamente. Según las pruebas de rendimiento, el nuevo iPad Pro obtendría una mejora del rendimiento del 12%, mientras que en términos gráficos sería hasta un 36% más potente. Por último, el tercer lanzamiento de Apple esta semana, que no tiene por qué ser en este orden, serían unas nuevas gafas Apple Vision Pro.

Tras el fiasco del primer modelo, no a nivel técnico, sino de acogida como consecuencia de su elevado precio, Apple vuelve a apostar por ellas con un procesador más potente. Este será también un chip M5 de Apple, mientras que el chip R2 mejoraría el control de entradas, pero no estamos muy seguros de que este segundo chip llegue también. También contará con un Wifi 6 más rápido. Se habría mejorado también la cinta de la cabeza y podría llegar en un nuevo color negro. Eso sí, lo que más esperamos todos, un precio más asequible, no parece que esté entre los planes de Apple. Unos productos que podrían presentarse a partir de mañana mismo.