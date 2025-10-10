Xiaomi lanza una potente freidora de aire de dos pisos con doble bandeja

Cada vez cocinamos más en freidoras de aire. De hecho, se han convertido ya en la elección preferida a la hora de cocinar no solo fritos, sino todo tipo de alimentos gracias a sus diferentes modos de uso. Y lo mejor de todo, sin utilizar aceites, lo que redunda generalmente en cocinados más saludables. La oferta de estas freidoras es cada vez mayor, y con el paso de los años estamos viendo diferentes formatos en el mercado, que nos permite cocinar más alimentos a la vez. Es el caso de la nueva freidora que acaba de lanzar Xiaomi en el mercado global.

Ficha técnica de la Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L

Sin duda, lo más destacado de esta freidora es que nos ofrece una capacidad de cocinado muy superior a la de sus competidores. Ya que al contar con dos bandejas, y además de las grandes, permite hacer cocinados simultáneos de diferentes comidas. Por ejemplo, podemos cocinar a la vez un primer y segundo plato, y todo lo que se nos ocurra. La capacidad de esta freidora es de 12 litros, gracias a las dos bandejas de 6 litros con las que cuenta.

Y ocupa poco espacio, ya que al tener dos pisos, es la mitad de ancha que otras alternativas en el mercado de doble bandeja horizontal. Podemos cocinar hasta dos pizzas a la vez, 1kg de patatas, casi un kilo de vegetales, 400 gramos de carne, o 10 muslos de pollo, para hacernos una idea de su capacidad. Pero hay más posibilidades de cocinado, porque esta freidora tiene dos grill independientes, uno para cada bandeja.

Si tenemos en cuenta que podemos cocinar a dos niveles en cada una de estas bandejas, tenemos hasta cuatro comidas cocinándose a la vez en esta freidora, lo que nos ahorra tiempo y dinero, al hacerlo todo en el mismo dispositivo. Además, el aire discurre por la freidora de una manera más eficiente, con un flujo de aire de 360 grados, que puede cocinar los alimentos rápidamente y de manera uniforme.

Tiene una potencia de 2800W, lo que le permite ser hasta un 71% más eficiente que los hornos tradicionales al cocinar. El espacio horizontal que ahorramos respecto de otras freidoras de dos bandejas horizontales es del 35%. Esta freidora cuenta con un útil botón denominado SYNC, que precisamente hace eso, sincronizar el cocinado de ambas bandejas. Podemos elegir parámetros de cocinado diferentes para cada bandeja, y con esta función, ambos cocinados terminarán a la vez.

Ofrece más de una decena de modos preestablecidos de cocinado, entre los que destacan, Papas fritas, Bistec, Verduras, Muslo de pollo, Pastel, Pizza, Pescado, Fruta seca, Asado de doble capa × 5 y Recalentar. Tiene una pantalla LCD de resolución HD que nos permite controlar cada cesta de forma independiente, en temperatura, tiempo o modo de cocción. Cuando toque voltear la comida, la freidora nos avisará con una alarma sonora, o con una notificación en el smartphone.

Y es que se trata de una freidora inteligente. Se conecta a nuestro teléfono mediante la app Xiaomi Home, desde la que podemos controlar todos los detalles del cocinado, incluso podemos programar cocinados, para que estén listos cuando lleguemos a casa, activar el modo secado, o descargar más de 100 recetas online. De momento ha aparecido en la web global, debería llegar pronto a España.