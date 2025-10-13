Este pequeño Powerbank carga tu Apple Watch sin cables y funciona como AirTag

Acabamos de conocer un nuevo dispositivo en Kickstarter que reúne todo lo que queremos encontrar en esta plataforma, dispositivos que hagan cosas diferentes con los gadgets que utilizamos en el día a día. Y este es un perfecto ejemplo, ya que ha sido diseñado para sacarle el máximo partido al Apple Watch, sobre todo a la hora de recargarlo en cualquier lugar, sin estar pendientes de si tenemos un enchufe cerca, o si este es compatible con la carga de wearables, otro aspecto que no suele estar del todo claro.

Así es el nuevo Pixy Tag

Lo más interesante de este dispositivo es que a pesar de su pequeño tamaño, cuenta con una batería recargable en su interior. Esta tiene una capacidad de 500mAh, y con ella puede cargar por completo un Apple Watch. En el caso del Apple Watch Ultra, podría cargar hasta el 80% de su capacidad con una carga completa de la batería de esta pequeña Powerbank.

Y lo mejor es que este pequeño dispositivo cuenta con carga inalámbrica, compatible con todos los modelos de Apple Watch, así que de lo mismo lo veterano que sea el tuyo, funcionará igual. Esta batería por tanto se puede llevar en el bolsillo y en el momento que tengamos el Apple Watch con poca carga, no hay más que sacarla y dejar el reloj encima para que se cargue.

Y es que se trata de un dispositivo extremadamente liviano, tan solo pesa 30 gramos, y es perfecto para llevarlo con las llaves como si de un llavero se tratara. Otro de los puntos a su favor es que tiene otra función adicional que lo hace extremadamente útil y práctico. Ya que es compatible con Find My, lo que quiere decir que podemos encontrarlo al instante desde la pantalla de nuestro iPhone o iPad.

Y además, puede permanecer en espera hasta dos años con la carga completa de la batería. Esto quiere decir que tiene el doble de autonomía que un AirTag de Apple, y tiene el mismo rendimiento. Una función interesante y extremadamente útil en dispositivos como este es la función de carga Pass-Through. Esto básicamente permite cargar la batería de este dispositivo a la vez que cargamos el propio Apple Watch, por si necesitamos en un momento dado salir de casa con ambos dispositivos totalmente cargados.

Se da el caso de que es tan liviano que podríamos colocar esta pequeña batería debajo del Apple Watch mientras lo llevamos en la muñeca, para que se vaya cargando mientras lo usamos. La carga que ofrece en términos sin cables es bastante potente. Ya que tiene una potencia de 5W, lo que dobla el estándar de velocidad de Apple, que es de 2.5W. Y todo ello a un precio bastante razonable. Porque se ha puesto a la venta en Kickstarter en una campaña donde su precio de partida es de 57 euros al cambio. Las primeras unidades comenzarán a entregarse el próximo mes de noviembre, por lo que ya está listo.