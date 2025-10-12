Este ajuste de tu Kindle cambiará por completo su aspecto

Uno de los libros de tinta electrónica más populares entre los usuarios son los Amazon Kindle. Son varios los dispositivos que durante años el gigante de las compras ha lanzado durante estos años. Estos destacan por su sencillez de uso y calidad de lectura, y aunque muchos de los usuarios lo desconocen por sus opciones de personalización. Estas permiten cambiar los fondos de bloqueo por la portada del libro que estás leyendo, te contamos cómo.

Convierte tu Kindle en un libro más, con las portadas de libros en su pantalla de bloqueo

A lo largo de los años los dispositivos de lectura han ido evolucionando e incluyendo nuevas funciones, entre las que encontramos las opciones de personalización que nos permiten entre otras cosas, desde elegir el tamaño y el tipo de letra, organizar nuestros libros en bibliotecas e incluso ahora, personalizar la pantalla de bloqueo de los dispositivos. Hasta ahora, esta pantalla mostraba o bien sugerencias de compra para los usuarios con dispositivos con publicidad o fondos por defecto en el resto de usuarios.

Cambiando el fondo de bloqueo en kindle | TecnoXplora

Estos no son del gusto de todos los usuarios y es por ello que muchos preferirían sustituirlos por algo más de agrado. Aunque por el momento, no tenemos la opción de cambiarlos a nuestro gusto añadiendo imágenes personalizadas, podemos sustituirlos por las portadas de los libros que estamos leyendo.

Para ello entra en la configuración de tu Kindle pulsando en la esquina superior derecha de la pantalla sobre el icono de las tres líneas.

de tu Kindle pulsando en la esquina superior derecha de la pantalla sobre el icono de las tres líneas. En la ventana emergente selecciona “ configuración ”

” De este modo accedemos al menú donde se encuentran varias opciones de configuración.

Pulsa sobre “pantalla y brillo ”

” En la parte superior del nuevo menú al que accedemos, encontramos la “mostrar portadas en la pantalla de bloqueo”

Junto a esta opción, pulsa para activarlo.

De manera que, automáticamente, la próxima vez que se bloquee el dispositivo mostrará la portada de lo que estás leyendo. Si cambias de lectura, también lo hará la portada. Esperemos que, en futuras actualizaciones, las opciones de personalización vayan aumentando y que podamos en algún momento incluir nuestras propias imágenes para las pantallas de bloqueo como sucede en otros dispositivos.

Las portadas se adaptarán a las características de la pantalla, en el caso de las pantallas de una sola tinta estas se mostrarán en diferentes gamas de blanco y negro. Mientras que en caso de los Kindle colorsoft lo harán a todo color, adaptándose a las características propias de esta pantalla de tinta electrónica. Sobre todo, con el anuncio por parte de Amazon del lanzamiento de su nuevo asistente basado en la inteligencia artificial. Una nueva funcionalidad que se espera que llegue a los nuevos Kindle Scribe, con lo cual estos serán más inteligentes y nos ofrecerán la posibilidad de resumir contenido con la ayuda de la IA generativa. Con lo que esperamos que en un futuro esto también se aplique a otros aspectos de los libros de tinta electrónica.