Los futuros Samsung Galaxy Buds 4 podría estrenar un nuevo diseño

Parece que Samsung ya está trabajando en nuevas generaciones de sus auriculares, algo lógico por otro lado, y vamos conociendo nuevos detalles sobre lo que están preparando. En este caso unos simples esquemas podrían estar avanzando interesantes detalles sobre estos futuros auriculares, sobre todo desvelando algo clave, un nuevo diseño respecto de lo que hemos venido conociendo hasta ahora.

Primeros esbozos de su diseño

Este cambio en el diseño no se ha visto literalmente, sino que realmente podemos esperarnos un cambio si nos fijamos en cómo ha cambiado el icono de estos auriculares. Estos iconos, tal y como ha podido advertir el medio Android Authority, se han dejado ver en la versión beta de One UI 8.5, la capa de personalización de los coreanos, que sigue actualizándose, y que en esta nueva iteración ofrecerá las mayores novedades de la capa en los próximos meses.

En el icono llamado list_ic_earbuds_buds4 como nombre de archivo, se ha podido apreciar un aspecto muy diferente de los Galaxy Buds 4, no hay más que comparar el diseño de estos auriculares respecto de la tercera generación, que también cuenta con su propio icono, y que es fiel al diseño con el que finalmente llegó al mercado. Por lo que podríamos esperar realmente un cambio en este sentido.

Sobre el propio diseño, lo que apreciamos en este caso es que el nuevo modelo tiene unos vástagos más cortos, y en general el diseño de los auriculares es más redondo. Parece ser que precisamente Samsung moderará el perfil de estos auriculares, haciéndolos más compactos que el actual modelo, que nos sorprendió a muchos con la adopción de esos nuevos vástagos tan grandes.

De momento no hay muchos datos respecto de lo que esperar de esta futura generación de los auriculares de Samsung. Pero la realidad es que se espera que se presenten bastante pronto, de hecho su llegada al mercado podría ser inminente, si tenemos en cuenta que la anterior generación se lanzó en el verano de 2024, por lo que ya ha pasado más de un año de su lanzamiento, y por tanto un tiempo prudencial para poder introducir una nueva generación.

De todas formas no se ha filtrado mucho sobre este modelo o la variante Pro, salvo esta aparición en One UI 8.5, algo que es raro cuando está cerca su lanzamiento, lo lógico sería tener muchas más filtraciones. Pero esta podría ser la primera de muchas a lo largo de las próximas semanas. No hay que descartar, no obstante, que se presenten con los nuevos Samsung Galaxy S26. Eso llevaría su puesta de largo al próximo mes de enero, cuando seguramente se celebre el primer gran evento Unpacked del 2026.