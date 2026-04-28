Las nuevas Xiaomi Redmi Pad 2 son una realidad, y pronto llegarán a España

La firma china acaba de lanzar en a nivel global su nueva tableta accesible, que podríamos tener muy pronto también en nuestro país. Se trata de la nueva Redmi Pad 2 y su variante con 4G, que han echado a andar con una ficha técnica muy equilibrada. Destacan por un precio contenido y unas prestaciones que la convertirán en una de las más vendidas de la gama de acceso más potente.

Ficha técnica de la Redmi Pad 2

La nueva tableta estrena una pantalla de 9,7 pulgadas, que tiene obviamente tecnología LCD por su precio accesible. Pero presume de una tasa de refresco elevada de 120Hz, así como de 240Hz táctil y un brillo pico de 600 nits, lo que nos permitirá ver la pantalla incluso en condiciones de luz diurna intensa, aunque con matices como es lógico. Además, es una tableta bastante solvente a nivel de rendimiento.

Redmi Pad 2 | Redmi

Ya que integra un procesador Snapdragon 6s Gen 2 4G, que nos permite opcionalmente acceder a esta conectividad sin necesidad de estar conectado a redes Wifi ni a nuestro móvil. A este procesador le acompañan 4GB de memoria RAM, así como 128GB de almacenamiento interno. Por lo que aunque se trate de una tableta barata, nos garantiza un buen rendimiento en prácticamente todas las áreas, al nivel de un smartphone de gama media.

A nivel de cámara tenemos un conjunto correcto, sin más, que combina un sensor trasero de 8 megapíxeles y uno delantero de 5 megapíxeles, una configuración prácticamente estándar dentro de las tabletas de su gama. En términos de batería va muy bien equipada desde luego, ya que nos ofrece una capacidad generosa. Esta es de 7600mAh, y se puede cargar mediante cables con una potencia de 18W.

Hay dos modelos, con 4G y sin él, y ambas son exactamente las mismas, la única diferencia es ese acceso a la conectividad móvil, que entenderemos es algo que limita Redmi, ya que ambos modelos cuentan con el mismo procesador. La tableta mide 226,51 x 147,97 x 7,4 mm y pesa 406 gramos. Esta llega alimentada por HyperOS 3, por tanto con Android 16 como sistema operativo.

Lo bueno es que la tableta ya se ha listado en la web global, y se ha puesto a la venta en algunos países asiáticos, más allá de China. Por lo que está más cerca su lanzamiento en nuestro país. Para hacernos una idea, esta nueva tableta llega a lugares como Singapur en dos colores, plateado y gris grafito. Además, en dos versiones, la exclusivamente Wifi tiene un precio de 153 euros al cambio, y la versión con conectividad 4G se estrena con un precio de 180 euros al cambio. Quizás en España parta de algo más que los 200 euros.