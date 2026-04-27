De las Maldivas a Venecia: los 17 destinos que podrían desaparecer bajo el agua en 80 años

El aumento del nivel del mar ya no es una amenaza lejana. Tal y como revela el Daily Mail, según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el océano podría subir entre 32 y 84 centímetros antes de finales de siglo, poniendo en riesgo algunos de los destinos más icónicos del planeta.

Desde islas paradisíacas hasta grandes ciudades, estos son los lugares más amenazados por el avance del agua:

1. Maldivas

Con una altitud media de solo 1,5 metros, hasta el 80% de sus islas podría volverse inhabitable antes de 2050.

2. Kiribati

Ubicado en el Pacífico central, su territorio apenas se eleva unos metros sobre el nivel del mar.

3. Bahamas

Zonas como Nueva Providencia podrían quedar parcialmente sumergidas.

4. Fiyi

Situado en Oceanía, al noreste de Nueva Zelanda, sufre el impacto de fenómenos extremos.

5. Samoa

También en Oceanía, sus arrecifes están desapareciendo, dejando las costas expuestas.

6. Seychelles

Al noreste de Madagascar, gran parte de su población vive en zonas costeras vulnerables.

7. Tuvalu

Entre Hawái y Australia, es uno de los países más amenazados por el mar.

8. Islas Marshall

Al oeste de Hawái, el agua ya está invadiendo zonas habitadas.

9. Islas Salomón

Al este de Papúa Nueva Guinea, algunas islas ya han desaparecido.

10. Vanuatu

Ubicado en Melanesia, al este de Australia, es muy vulnerable a ciclones y subida del mar.

11. Venecia

La ciudad sufre inundaciones frecuentes y un lento hundimiento.

12. Palaos

Situado al este de Filipinas, sus costas retroceden y las infraestructuras están en riesgo.

13. Islas del Estrecho de Torres

Entre Australia y Papúa Nueva Guinea, el mar ya afecta a viviendas y recursos naturales.

14. Bangladesh

Podría perder gran parte de su territorio y desplazar a millones de personas.

15. Países Bajos

Gran parte de su territorio está bajo el nivel del mar.

16. Miami

Las inundaciones son cada vez más frecuentes por su baja altitud.

17. Nauru

Al noreste de Australia, su tamaño y baja altitud la hacen extremadamente vulnerable.

Más allá del impacto ambiental, los expertos alertan del turismo de "última oportunidad", que puede acelerar el deterioro de estos destinos por el aumento de emisiones y la presión sobre recursos limitados.

La clave, señalan, está en un turismo más responsable y en frenar el cambio climático para evitar que estos lugares desaparezcan en las próximas décadas.