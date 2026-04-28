La alternativa de Samsung a las Ray-Ban de Meta desvelan su diseño con todo detalle

Meta ha conseguido un éxito notable con sus gafas Ray-Ban, que como sabéis son inteligentes, pero cuentan con el mismo diseño de unas gafas de sol cualquiera, ese es su secreto para que cada vez más consumidores apuesten por ellas, y de paso nos ofrezcan una manera distinta de poder conectar con la tecnología y la IA, sin tener que sacrificar nuestro look y cómo vestimos. Son varios los fabricantes de tecnología que ya trabajan en su propia alternativa, no solo Apple, sino también Samsung se encuentra en pleno desarrollo de sus gafas inteligentes, que ahora se han filtrado desde todos los ángulos.

Un diseño muy similar, como el de unas Ray-Ban

Las gafas se han mostrado con todo detalle en tres nuevas imágenes filtradas. Estas se han visto en Android Headlines, y nos han ofrecido diferentes perspectivas para comprobar que efectivamente son muy parecidas a las primeras Ray-Ban de Meta, un diseño similar al del icónico modelo Wayfarer. En ellas podemos ver esa montura, con unas proporciones muy parecidas, y algún que otro detalle técnico.

Por un lado tenemos lo que parece contar con un sensor de cámara en el extremo derecho, y un LED de estado, que suele mostrar a otras personas que la cámara está grabando vídeo. Aunque en ciertos ángulos podría parecer también que hubiera una segunda lente, pero parece que no es el caso, es la combinación habitual de estas gafas, sensor más LED. Podemos ver en el lateral de la montura el logotipo de Samsung, por lo que paece que estas gafas no estarán desarrolladas junto a una importante firma de gafas, como sí ha hecho Meta.

Las nuevas gafas de Samsung contarán con Android XR como sistema operativo, el mismo que usan las Galaxy XR, pero obviamente adaptados a un sistema sin pantalla, por lo que eso se traducirá básicamente en que las gafas contarán con Gemini como asistente de IA, recordemos que las de Ray-Ban cuentan con Meta IA integrado. Las nuevas gafas se lanzarían a lo largo de este mismo año 2026.

Y parece que su precio se movería entre los 379 y 499 dólares, su denominación será la de Samsung Galaxy Glasses. Eso sí, se espera una segunda generación que podría llegar con una pantalla integrada en la lente, como las más recientes de Meta. Esta llegaría al mercado en 2027, con un precio de alrededor de entre 600 y 900 dólares. Por tanto Samsung estaría expandiendo su ecosistema de wearables, que cuenta no solo con auriculares, sino también con relojes inteligentes o anillos inteligentes, siendo uno de los ecosistemas más completos del mercado.

Aunque la marca en la montura será Samsung, los coreanos estarían colaborando con Warby Parker y Gentle Monster para desarrollar nuevas monturas. Contarían con un procesador Snapdragon AR1, así como Wifi y Bluetooth 5.3. Su cámara de 12 megapíxeles contaría con un sensor Sony IMX681, así como altavoces direccionales integrados en la montura y un peso de tan solo 50 gramos. Podrían presentarse junto a los nuevos plegables en julio, época propicia para unas gafas de sol inteligentes.