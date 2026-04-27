Tecnología para regalar en el Día de la Madre

Como cada año el primer domingo de mayo es un momento muy especial para compartir con nuestra madre. Para agradecerle todo lo que hace por nosotros y que los cuida a diario. Por lo que este año no puede faltar alguno de estos regalos tecnológicos.

Celebra el día de la madre

Más allá de los típicos regalos como las flores o los bombones, los regalos tecnológicos se han convertido en una alternativa. Si quieres un regalo original con el que sorprender a mamá al mismo tiempo que le demuestras cuánto la quieres, estos son algunos de los presentes por los que puedes optar.

Instax Mini Link 3 | Fujifilm

Para las amantes de la fotografía que quieres tener sus fotos tanto en formato digital como en papel, una excelente opción de regalo es una impresora INSTAX Mini Link 3, con la que podemos convertir imágenes digitales en fotografías instantáneas INSTAX en pocos segundos, así podrán llevarlas en la cartera o decorar su casa con ella. Su diseño compacto y elegante, pueden llevarla a cualquier parte. Además de imprimir permite añadir efectos de realidad aumentada. Convierte fotogramas de vídeo en una foto física. Su precio es de unos 127 euros.

Una forma de tener siempre presentes los recuerdos es a través de marcos digitales como el KODAK de 10.1 pulgadas, cuenta con memoria interna de 32 GB y conectividad Wifi de manera que podemos enviar las fotografías de forma directa al marco, aunque no nos encontremos en casa, a través de su app. Su pantalla táctil HD ofrece colores vibrantes y naturales, además cuenta con funciones como reloj, calendario o la previsión meteorológica. Su precio es de 89,99 euros.

AirTag de segunda generación | Apple

Aunque nuestras madres parecen encontrar todo, existe la despistada o previsora que quiere tener siempre localizadas sus cosas. El mejor regalo es un Apple AirTag de 2.ª generación. Al utilizar tecnología de banda ancha podrá recibir instrucciones precisas de cómo llegar hasta sus objetos más preciados. Además, cuenta con resistencia al polvo y al agua y una batería de larga duración. Su precio es de 27,99 euros.

Calentador de tazas | Bawiaueu

Por último y no por ello menos recomendable, para aquellas madres que les gusta disfrutar de un café pausado sin que les enfríe o teletrabajan, no les puede faltar un calentador de tazas con carga inalámbrica. El cual nos permite controlar la temperatura de forma constante y sin riesgo de quemaduras. Además, cuenta con carga inalámbrica, apagado automático y diseño impermeable para evitar accidentes. Su precio es de 19 euros aproximadamente.

Porque no se trata de buscar el regalo más complejo sino uno que mejor encaje con la personalidad y gustos de nuestra madre. Por lo que cada vez es más sencillo acertar con tecnología que se pone al servicio del usuario. Lo que lo convierte en la forma ideal de decirle a nuestra madre cuanto la conocemos y queremos de una forma moderna y sobre todo considerada.