El nuevo DJI Mic Mini 2 es más ligero y graba en audio de Alta Fidelidad

DJI ha lanzado una nueva generación de su micrófono más compacto, y lo hace con numerosas novedades. Recordemos que se trata de un micrófono orientado a los bloggers, Un modelo que vuelve a ser aún más ligero, cuando su primera generación ya era de por sí bastante compacta y ligera, y todo ello mejorando la calidad del sonido y aumentando la compatibilidad con otros dispositivos del ecosistema tanto de hardware como de software de DJI.

Precio y disponibilidad

Como es habitual en DJI; llega en dos versiones, la estándar, que incluye 1 transmisor + 1 receptor móvil + estuche de carga por 59 euros. Mientras que la versión más avanzada y completa ofrece 2 transmisores, así como numerosos accesorios, como antivientos, cubiertas frontales, clips magnéticos, adaptadores para teléfono y cámara, y funda de transporte por 99 euros. Hay una edición especial con cubiertas frontales magnéticas multicolores diseñadas por Victo Ngali.

DJI Mic Mini | DJI

Ficha técnica del nuevo DJI Mic Mini 2

Una de las grandes novedades de esta nueva generación es la calidad de audio, que ha mejorado respecto de la anterior generación. Ahora ofrece grabación omnidireccional con audio de alta fidelidad de 48 kHz y 24 bits. Y podemos elegir entre tres preajustes de tono de voz, que incluyen Regular, Sonoro y Brillante, para optimizar el sonido de manera profesional. Integra un sistema de cancelación de ruido de dos niveles, que funciona perfectamente tanto en interiores silenciosos como para en exteriores con mucho más ruido.

Este nuevo DJI Mic Mini 2 también incluye limitación automática, ajuste de ganancia de cinco niveles y grabación de doble pista que podemos configurar mediante la app de DJI Mimo. Una de las novedades más importantes de esta nueva generación es la integración como OsmoAudio de DJI. Gracias a ellos, permite que hasta dos transmisores se conecten directamente a dispositivos compatibles, por ejemplo, puede tratarse de dispositivos como como Osmo Pocket 3, Osmo 360, Osmo Nano y Osmo Action 6.

El nuevo micrófono también ha extendido el alcance de sus transmisiones, ya que ahora puede alcanzar distancias de hasta 400 metros con el receptor estándar y de hasta 300 metros si se utiliza el receptor móvil. En lo que se refiere a la autonomía de funcionamiento, es capaz de ofrecernos más tiempo de uso con la misma carga. Gracias a las mejoras, ofrece hasta 11,5 horas de funcionamiento continuo, mientras que el estuche de carga "todo en uno" puede extender la batería hasta 48 horas.

Además se carga muy rápido, ya que con la carga ultrarrápida nos brinda alrededor de 1 hora de uso con solo 5 minutos de carga. Mientras que el transmisor entra automáticamente en modo de suspensión cuando no detecta señal, algo esencial para poder ahorrar energía y por tanto aumentar la autonomía. Por último, se trata de un dispositivo más ligero, ya que ahora solo pesa 11 gramos, parece increíble que en un cuerpo tan compacto se puede comprimir una tecnología tan sofisticada. Además cuenta con un clip desmontable giratorio que permite dirigir el micrófono.