¿Cada cuánto lavas tus vaqueros y sudaderas? Esta es la frecuencia con la que deberías hacerlo, según la ciencia

Lavar la ropa es algo que casi todo el mundo hace cada semana, pero muchos hábitos están lejos de ser los correctos. Tal y como revela el medio Daily Mail, tendemos a lavar algunas prendas demasiado y otras, en cambio, no lo suficiente, lo que puede afectar tanto a la higiene como a la durabilidad de la ropa.

Uno de los casos más llamativos es el de los vaqueros. Según los expertos, si no están visiblemente sucios, solo necesitan lavarse cada 10 usos, aunque la mayoría de personas lo hace con mucha más frecuencia. Lejos de ayudar, lavarlos demasiado puede hacer que pierdan forma y color más rápido.

Algo similar ocurre con sudaderas y jerséis. Las primeras pueden usarse entre seis y siete veces antes de lavarse (si no están sucias), mientras que los jerséis aguantan hasta cinco usos, especialmente si se lleva una camiseta debajo. Sin embargo, muchas personas los meten en la lavadora tras uno o dos usos, acortando su vida útil innecesariamente.

En el lado contrario están las prendas que requieren más higiene. Calcetines y ropa interior deben lavarse después de cada uso, ya que están en contacto directo con el sudor. Aun así, una parte significativa de la población admite reutilizarlos, algo que los expertos desaconsejan.

El análisis, basado en una encuesta a 3.000 personas, revela que los vaqueros son la prenda que más se lava en exceso, seguidos de sudaderas y jerséis.

La clave, concluyen los especialistas, está en encontrar el equilibrio: ni lavar en exceso ni quedarse corto, revisar siempre las etiquetas de cuidado y adaptar la frecuencia de lavado al tipo de prenda.