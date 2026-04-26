Cada vez más dispositivos usan pantallas MIP, ¿qué son y cuáles son sus ventajas?

Cuando hablamos de pantalla solemos referirnos sobre todo a pantallas OLED o Paneles LCD con una alta tasa de refresco. Además de estos, existen otros tipos de pantalla como los Memory-in-Pixel o MIP. Estos no pueden equipararse a los anteriores en lo que respecta a fidelidad cromática, pero son un estándar en lo que respecta a dispositivos que necesitan mantener sus pantallas activas durante semanas con una sola carga. A continuación, te contamos cómo son estas pantallas y donde podemos encontrarlas.

Pantallas MIP, la eficiencia invisible

En las pantallas tradicionales cada uno de los píxeles que las componen debe refrescarse cada cierto tiempo no solo para procesar la imagen, también para evitar que se queme. En la tecnología MIP, cada uno de estos píxeles además incluye una celda de memoria. Esta recuerda en cada momento su estado, el color y el brillo, de forma estática. Mientras que la pantalla no cambie, el procesador no necesita enviar información para actualizar la imagen, por lo que se reduce el gasto de energía. A lo largo de las horas, esto se traduce en un ahorro máximo de energía, sobre todo en estados estáticos, donde puede ser de hasta cero.

Garmin Tactix 8 | Garmin

Quizás una de sus características que más llaman la atención es que este tipo de pantalla tienen la capacidad de ser transflectivas, esto se debe principalmente a una capa reflectante con la que se aprovecha para iluminar el panel la propia luz solar. A diferencia de los paneles tradicionales, los cuales tienen serias dificultades para verse bajo el sol, con este tipo de panel sucede lo contrario, cuanto más intensa y brillante es la luz ambiental mejor se ve, convirtiéndola en un papel digital de alto contraste. En lo que respecta a ambientes con poca luz o en la oscuridad, al no emitir luz propia, reduce la fatiga ocular, al mismo tiempo que ahorramos batería.

Nuevo Casio GW-BX5600CBG-2 | Casio

Estas pantallas que encontramos generalmente en relojes inteligentes nos ofrecen una serie de ventajas, como la durabilidad de sus baterías, las cuales permiten su uso durante periodos que van desde 15 días a un mes, sin necesidad de cargarlos. De la misma manera, podemos mantener activa la funcionalidad “always on” sin afectar a su rendimiento. Así como nos ofrecen una mayor durabilidad, siendo menos propensos al quemado que los paneles orgánicos.

Relojes como Garmin, Coros o incluso Casio ya cuentan con este tipo de panel y probablemente hayas estado frente a una de estas pantallas sin saberlo. Estas son muy populares entre usuarios para su uso en exteriores, donde su visibilidad y duración de la batería es una cuestión de seguridad más que de estética Por el momento el uso de estas es muy limitado por el número de colores que son capaces de reproducir. Se espera que su evolución sea hacia pantallas a color y habrá otros mercados como los dispositivos médicos portátiles o libros electrónicos de bajo consumo. El objetivo de las pantallas MIP es la eficiencia y la legibilidad, al mismo tiempo que economiza el consumo de energía, para darles la mayor durabilidad.