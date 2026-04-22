La potente Redmi K Pad 2 es oficial y planta cara al iPad Air

Las tabletas pequeñas y muy compactas están de moda, es algo que podemos apreciar con la llegada de nuevas tabletas de este formato por parte de los grandes fabricantes. Y no solo hablamos de tabletas compactas, que hay muchas, sino que son extremadamente potentes, como las más grandes y avanzadas. Es el caso de la nueva Redmi K Pad 2, una tableta que no tiene nada que envidiar a un smartphone tope de gama, y que se puede mirar de tú a tú con colosos como la compacta iPad Air.

Una tableta potentísima y muy compacta

Mirar la ficha técnica de esta tableta es lo mismo que mirar a cualquier móvil tope de gama actual, salvo lógicamente por aspectos como la cámara, que en las tabletas no son prioritarias ni mucho menos. Y es que esta nueva tableta de Redmi presume de un potente procesador MediaTek Dimensity 9500, uno de los más potentes entre los buques insignia y que nos garantiza que esta tableta va a volar con cualquier app o juego.

Redmi K Pad 2 | Redmi

A este le acompañan 8GB, 12GB o 16GB de memoria RAM, así como 256GB o 512GB de almacenamiento interno. Por tanto es evidente que vamos a poder disfrutar de un enorme potencial que no es ni mucho menos proporcional al tamaño de la tableta. Su compacta pantalla tiene una diagonal de 8,8 pulgadas, con tecnología LCD y una gran resolución de 3008 x 1880 píxeles.

Tiene una alta tasa de refresco de 165 Hz, más propia de un dispositivo de gaming. Por tanto, vamos a poder disfrutar de juegos con mucho movimiento con un aspecto completamente fluido y rápido. Su brillo pico es de 1100 nits pico, y está protegida por el cristal Corning Gorilla Glass 5. Como decimos, la cámara de fotos es algo meramente de trámite en esta tableta.

Y nos ofrece un sensor trasero de 13 megapíxeles, así como otro frontal de 8 megapíxeles. Algo discreto sin más, pero no necesitamos algo más potente en una tableta desde luego. A nivel de batería sí que destaca y mucho. Y es que es de las pocas tabletas en el mercado que tocan a más de 1000 mAh por pulgada, ya que a pesar de su pequeño tamaño de 8,8 pulgadas, su batería es de 9100 mAh, de las más grandes, si no la más, en proporción a su pantalla.

Esta se carga con una potencia de 67W con cables, así como de 22.5W con carga inversa, también con cables. El sistema operativo es Android 16 bajo la capa de personalización HyperOS 3. De momento se ha lanzado en China en varios colores, como son Deep Black, Space Silver, y Electric Violet. Su precio de partida es de 424 euros al cambio para la versión básica de 8GB+256GB.

Una tableta que seguramente llegue a España pronto, como tope de gama de las tabletas de la marca accesible de Xiaomi en nuestro país. También existe la posibilidad de que lo haga bajo la enseña de Poco a un precio muy ajustado.