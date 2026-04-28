Este accesorio Magsafe amplifica hasta 100 veces la señal de tu iPhone

Si hay algo que nos frustra como usuarios móviles es la falta de señal en el smartphone. Y es que bastante tenemos ya con que la señal en una determinada zona sea mala, como para que encima el teléfono termine por agotar la batería en esa búsqueda incesante de una buena señal. Pero gracias a que existen dispositivos como el que acabamos de conocer, contar con una mejor señal, y por tanto con una mayor eficiencia energética, puede ser algo bastante sencillo.

mJoose es la solución definitiva

Este dispositivo para los iPhone ha sido diseñado precisamente con el objetivo de acabar con ese problema para siempre. Y vaya si lo han conseguido, porque su principal característica es que nos ofrece un poder de amplificación de la señal muy potente. Sus creadores aseguran que puede crecer hasta 100 veces, por lo que sin duda alguna, en ciertas situaciones concretas, podremos pasar a tener realmente una mayor señal, y por tanto, acceso a llamadas más estables y sin cortes.

Según sus creadores, esto quiere decir que con esa potente señal es posible incluso duplicar la vida de la batería. Esto tiene sentido, porque los móviles cuando más baterías gastan es cuando están intentando encontrar una red fuerte, una señal estable. Es ahí cuando comienzan a calentarse, porque sus antenas lo están dando todo. Pero claro, la autonomía cae en picado.

Con este accesorio eso se reduce drásticamente, y al contar con una señal mejor, el gasto se reduce muchísimo. Por lo que tenemos la cuadratura del círculo, es capaz de mejorar la calidad y estabilidad de las llamadas, y también de las conexiones de datos, mientras la batería dura más, no se puede pedir algo más redondo desde luego. Aunque como es lógico, tiene sus matices, y dependerá del lugar en el que nos encontremos.

Pero con mJoose también reducimos la radiación que emite el iPhone hasta en un 70% de media, lo que es algo a tener muy en cuenta, sobre todo cuando los teléfonos de Apple son conocidos por emitir mucha. Y para rematar, se trata de un accesorio Magsafe, ¿esto qué significa? pues es fácil de acoplar al iPhone en su parte trasera mediante los imanes que integra, por lo que es un accesorio magnético.

Sus creadores han asegurado que este dispositivo es compatible con varios móviles de alta gama. Es compatible desde los iPhone 10 a los iPhone 16 incluso las versiones Pro y Max. Así como desde los Samsung Galaxy S20 a los S25, o los Google Pixel. De momento sus creadores aseguran que estos modelos son compatibles con las operadoras estadounidenses, pero ignoramos si lo serán con las europeas. Nos podemos hacer con él en Indiegogo.