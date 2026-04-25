Estos son los gadgets vintage que más buscamos los españoles

Los avances tecnológicos contribuyen a la renovación constante de nuestros dispositivos para estar a la última y disfrutar de todas las novedades. Sin embargo, es curiosa la tendencia de los últimos años en España, en la que nos aferramos a dispositivos que han dejado de fabricarse.

Estas son las preferencias a la hora de conservar dispositivos obsoletos

Para los españoles lo retro, no es una moda pasajera, sino una declaración de intenciones, un análisis de mercado recientemente elaborado índica que la venta de segunda mano de estos productos sigue activa y cada vez su es mayor.

Canon AE-1 | Imagen de Luis David Garcia Valdez en Pixabay

Uno de los sectores en el que más se nota esta corriente es en el de la fotografía en el que modelos como la Canon AE-1, es una de las más demandadas con un ratio de búsqueda de 25.000 al mes. Seguida de cerca por la mítica Leica M3 con 13.000 búsquedas o la Olympus OM-1 con 11.000 búsquedas. Otros de los modelos demandados en menor medida son la Canon A-1 y la Contax G1.

Los números nos indican que no se trata de algo puntual, sino que cada vez son más los que optan por otro tipo de tecnología que huye de la inmediatez y los filtros, al mismo tiempo que se busca la estética del carrete o la imperfección. Valorando sobre todo aspectos como la durabilidad, la calidad óptica o la construcción mecánica.

Seguida de la fotografía otros ámbitos como el de la telefonía son otros de los campos en lo que retro está viviendo una segunda vida. En este caso su máximo exponente es el Nokia 3310 el cual cuenta con 330.000 búsquedas mensuales. En un mundo en que la batería de los móviles no dura más que un día y en el que las pantallas son relativamente frágiles, son muchos los que añoran los dispositivos capaces de sobrevivir a las caídas y que contaban con autonomía para varios días de uso, aunque no disponían de tantas funciones.

Otro sector que está sufriendo el renacer es el de las consolas en las que la Nintendo 64 lidera los Rankings de búsquedas con 175.000 búsquedas, seguida de cerca por la Super Nintendo con 115.000 y la Game Boy Color con 50.000. Lo que indica que cada vez son más los que buscan recuperar una forma más simple de jugar. Otro de los dispositivos más deseados es el Tamagotchi.

Pero estos objetos no solo suponen un recuerdo nostálgico, sino que puede ser una inversión quien tiene uno de estos dispositivos tiene un tesoro, entre lo más valorados encontramos el Primer IPod cuyo precio ronda los 250 euros, el Imac G3 los 225 y podemos conseguir hasta 150 euros por uno de los primeros Walkman de Sony.

Estos son algunos ejemplos de las preferencias de los españoles a la hora de encontrar y conservar objetos del pasado y lo que nos confirma que la buena tecnología no tiene fecha de caducidad, o por lo menos en lo que respecta a nuestro país.