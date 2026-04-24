MÁS VELOCIDAD
Amazon lanza un adaptador de red Ethernet para sus Fire TV
El adaptador se ajusta al nuevo conector USB tipo C de los últimos Fire TV Stick.
Publicidad
La buena velocidad de transmisión de red cuando usamos dispositivos de streaming es esencial cuando vemos contenidos de calidad, por ejemplo 4K. Y muchas veces los propios dispositivos de reproducción tienen ciertas limitaciones que los hace más torpes en estas situaciones. En esta ocasión nos fijamos en un nuevo adaptador de red que ha lanzado ahora Amazon para sus nuevos Fire TV. Como sabéis, el próximo mes de junio llegará el nuevo dispositivo de Amazon a España, y no descartamos que este nuevo adaptador también pueda hacer su aparición en la tienda española.
Nuevo Adaptador de Ethernet USB-C
Este nuevo adaptador que ha lanzado Amazon básicamente permite conectar a una red el Fire TV mediante el puerto USB tipo C que tienen ahora estos dispositivos. Esto nos permite conectar el dispositivo directamente a la red mediante cable, por lo que teóricamente vamos a tener más ancho de banda para reproducir contenidos sin corte alguno. Pero eso sí, esto tiene cierta letra pequeña, que va a empañar un poco sus funcionalidades.
Ya que no esperéis alcanzar velocidades Gigabit, de 1000 megas por segundo. Sino que este nuevo adaptador ofrece una velocidad máxima de 480 megas por segundo, por lo que si tienes una conexión de fibra de un giga en casa, solo vas a poder aprovechar la mitad del ancho de banda que ofrece la red principal de tu casa. Es verdad que para hacer streaming esa tasa de transferencia es más que suficiente,pero a la hora de leer otros archivos grandes, e incluso para jugar en streaming, quizás pueda quedarse algo corta.
Esa velocidad se alcanza cuando se utiliza con un Fire TV Stick HD de segunda generación, que ahora tiene el conector USB tipo C que usa este adaptador. Este ha sido diseñado también para conectarla corriente directamente a él. Por lo que el conector USB del Fire Stick TV HD no se va a ver mermado por ello, sino que gana dos usos, el de cargador y también el de puerto de red gracias a este adaptador.
Eso sí, de momento este adaptador solo ha aparecido en la tienda de Amazon en Estados Unidos, tan siquiera podemos ver el precio que tiene. Un adaptador algo decepcionante por la velocidad, pero que muchos creen que es algo obligado, ya que el nuevo Fire Stick TV no soporta más velocidades, ya que su hardware sería el mismo de la primera generación, y solo se habría cambiado el conector de la corriente. De ahí que la velocidad de transferencia no sea toda la que nos gustaría y lo que esperaríamos de un dispositivo como este, que obviamente no tiene el mismo potencial de red que un modelo 4K, que suele necesitar mucho más ancho de banda para poder reproducir contenidos de cierta calidad y con cierto peso.
Publicidad