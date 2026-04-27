¿Es malo el enjuague bucal para el corazón? Lo que dice la ciencia sobre este hábito diario

Puede que alguna vez hayas escuchado que el enjuague bucal podría aumentar el riesgo de hipertensión e incluso afectar a la salud del corazón. La razón es que elimina bacterias "buenas" de la boca, esenciales para el organismo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto?

La clave está en el llamado microbioma oral, el conjunto de bacterias que viven en nuestra boca. Estas no solo protegen frente a infecciones, sino que también participan en procesos importantes como la conversión de nitratos en compuestos que el cuerpo utiliza para producir óxido nítrico.

Este compuesto es fundamental para regular la presión arterial y el funcionamiento del sistema cardiovascular. Por eso, algunos estudios han analizado si ciertos colutorios pueden alterar este equilibrio. En concreto, investigaciones con enjuagues antibacterianos fuertes como la clorhexidina han observado una ligera subida de la presión arterial tras su uso continuado durante varios días.

Sin embargo, no todos los enjuagues bucales son iguales. La clorhexidina es un antiséptico potente que se recomienda solo en casos concretos, como infecciones o tratamientos dentales, y no para uso diario. Su efecto sobre las bacterias es mucho más agresivo que el de los colutorios habituales.

De hecho, los enjuagues más suaves parecen tener un impacto mucho menor en estas bacterias beneficiosas y en la presión arterial. Aun así, algunos ingredientes antibacterianos o el alcohol podrían influir en el equilibrio del microbioma, aunque la evidencia aún es limitada.

Además, los estudios a largo plazo no muestran una relación clara entre el uso habitual de enjuague bucal y un mayor riesgo cardiovascular. En cambio, mantener una buena higiene bucal sí se asocia con una mejor salud del corazón.

Por lo que no, no hace falta tirar el enjuague bucal. Eso sí, elegir productos adecuados, evitar abusar de los más fuertes y seguir las recomendaciones del dentista es clave para una buena salud.