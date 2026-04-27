Ezviz lanza en España una mirilla inteligente 4K con reconocimiento facial mediante IA

Las mirillas inteligentes se han convertido en un gadget cada vez más presente en nuestros hogares. Al igual que los timbres, son muy útiles para poder contestar a las personas que nos llaman incluso cuando no estamos en casa, algo que es de agradecer cuando nos entregan paquetes de todo tipo, o cuando tenemos que decirle a esa persona que se pase en otro momento. Ezviz es uno de los principales fabricantes de este tipo de dispositivos, y ahora ha lanzado en nuestro país una de las mirillas más potentes del mercado.

Precio y disponibilidad

La nueva mirilla se ha lanzado en nuestro país por 199 euros, y cuenta con acabados en color dorado y plateado. Se puede comprar desde hoy en grandes superficies y en Amazon.

Nueva mirilla inteligente EZVIZ EP4 | EZVIZ

Ficha técnica de la nueva EZVIZ EP4

Es una mirilla que puede grabar vídeo en resolución 4K, por lo que el nivel de detalle que nos va a brindar va a ser extraordinario, esa es su principal característica. Esta se combina con un amplio campo de visión de hasta 155 grados. Lo que garantiza un alto nivel de detalle, permitiendo ver desde el rostro de quien llama e incluso el estado de una entrega.

Cuenta con tecnología WDR y corrección de distorsión LDC, que viene a hacer algo parecido al HDR, una función que equilibra escenas con fuertes contrastes de luz y evita la deformación típica de las lentes de ojo de pez de este tipo de dispositivos, lo que permite disfrutar de imágenes mucho más realistas.

A todo esto hay que sumar una gran pantalla táctil a color de 5,5 pulgadas, que se instala fácilmente y es perfecta para revisar los eventos con el máximo detalle posible. Además, la vista en directo y las notificaciones se integran por completo en nuestro smartphone, lo que permite mantener el control y la supervisión de la puerta desde cualquier lugar cuando no estamos en casa.

La clave de esta mirilla respecto de sus competidoras la encontramos en el uso de la IA. Ya que nos permite disfrutar de un sistema de reconocimiento de rostros familiares impulsado por Inteligencia Artificial. Con ello, las notificaciones dejan de ser simples avisos de movimiento para convertirse en alertas con información útil y personalizadas en base a nuestras necesidades. En tiempo real nos puede decir si quien está delante de la pantalla es un familiar, un visitante habitual o alguien desconocido.

También ofrece comunicación bidireccional, para poder hablar con quien está al otro lado de la puerta incluso desde nuestro móvil. Además cuenta con detección de forma humana mediante IA y sensor PIR de sensibilidad ajustable, lo que reduce al mínimo las alertas innecesarias. La batería recargable de 7100 mAh brinda una autonomía prolongada y reduce la necesidad de cargas frecuentes, alargando su vida útil. Ofrece certificación IP54, lo que la hace resistente al polvo y salpicaduras de agua.