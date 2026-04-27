El Xiaomi 17T podría presentarse en unas semanas y acaba de filtrarse

Xiaomi, como otros tantos fabricantes, suele lanzar al año al menos dos modelos de sus móviles topes de gama, que reinan en la marca alrededor de unos seis meses. En su caso suelen ser los modelos T los que suceden a los estándar en la segunda mitad del año, aunque parece que este año se están adelantando bastante, probablemente porque sus predecesores en la gama alta ya lo hicieron antes. Pues bien, hoy hemos conocido que el Xiaomi 17T ya está muy cerca de presentarse, y que se ha dejado ver en un popular test de rendimiento, avanzando sus principales características.

Lo que acaba de desvelar el Xiaomi 17T

Este teléfono ha pasado por Geekbench, ese test de rendimiento de referencia que nos ofrece normalmente las características clave del dispositivo, y en este caso lo ha hecho de la versión del Xiaomi 17T con el modelo 2602DPT53G, que pertenece a esta versión del tope de gama de los chinos.

Este paso por el test demuestra que será un móvil potente, pero no el más potente de la gama, ya que la prueba la ha hecho con un MediaTek Dimensity 8500, que como sabéis está un escalón por debajo del 9500, que el procesador más potente con el que cuenta MediaTek en el mercado. Esto es algo que ya se había filtrado, pero que ahora el paso por el test de rendimiento confirma prácticamente de manera oficial.

En ese test ha contado con una memoria RAM de 16GB, lo que nos da una idea de lo que esperar de él. En este caso el test de rendimiento se ha desarrollado con la modalidad AI Geekbench, que básicamente prueba la capacidad de los dispositivos para poder ejecutar tareas de IA.

Otras características que se esperan de este teléfono son una batería de 6500mAh, grande, pero no de las más dimensionadas de silicio-carbono, y con una potencia de carga de 100W. Otras especificaciones que se han venido filtrando en los últimos meses han sido las de su cámara de fotos, que contaría con tres sensores de 50 megapíxeles. Y obviamente se trataría de una cámara desarrollada en conjunto con Leica.

También se espera que sea un móvil ultra resistente con una certificación IP69K, que en China es sinónimo de la mayor resistencia al agua y al polvo posible. Obviamente hablamos de la versión estándar de este teléfono, por tanto la que cuenta con un equipamiento más básico. Es de esperar que el Xiaomi 17T Pro se lance con unas especificaciones más avanzadas, sobre todo en términos de cámara, donde podríamos ver nuevos sensores de 200 megapíxeles y mayor tamaño.

Se espera que se lance este mes de mayo en India, y por tanto, podría llegar mucho antes a Europa y España. Normalmente lo hace poco después del lanzamiento de los nuevos iPhone de turno, pero esta vez podría adelantarse a pleno verano, veremos cuándo lo hace finalmente, porque obviamente llegará a España más tarde.