ACABA EL SOPORTE
WhatsApp dejará de funcionar en septiembre, ¿en qué móviles?
La aplicación de mensajería trabaja ya eliminar el soporte para esos sistemas operativos que menos usuarios utilizan.
Seguramente es una de las frases que a muchos les acelera el corazón, que WhatsApp ha dejado de funcionar. Lo hemos visto en apagones, caídas repentinas de los servidores, esta es una situación que a muchos estresa. Pues bien, hoy hemos conocido que otro buen puñado de usuarios tendrá que arreglárselas para encontrar una manera de seguir utilizando WhatsApp una vez que deje de ser compatible la aplicación con sus teléfonos. Aunque eso sí, hay que decir que hablamos de móviles muy viejos, y que probablemente en su gran mayoría ya estarán en desuso, pero el riesgo está ahí.
¿Cuándo dejará de ser compatible?
Como suele ser habitual, la página de soporte de WhatsApp suele ser el lugar donde la app de mensajería suele avanzar qué dispositivos dejarán de ser compatibles y cuándo ocurrirá. En este caso hemos conocido una nueva tanda de dispositivos que dejarán de ser compatibles con WhatsApp el próximo mes de septiembre de 2026. Concretamente será a partir del 8 de septiembre cuando los móviles que vamos a especificar a continuación van a dejar de ser compatibles con las versiones actuales de WhatsApp.
¿Qué móviles dejarán de ser compatibles?
Pues bien, aunque no hablamos de modelos concretos, sí lo hacemos de teléfonos que a día a de hoy estén funcionando en un sistema operativo inferior a los siguientes:
- Teléfonos con Android OS 6.0 y versiones posteriores
- iPhone con iOS 15.1 y versiones posteriores
Esto quiere decir que si a día de hoy tu móvil no tiene alguno de estos sistemas operativos y su versión es inferior, el próximo 8 de septiembre dejará de contar con soporte por parte de WhatsApp. Por tanto, hay móviles que aunque llegaran al mercado con estos sistemas operativos, cabe la posibilidad de que posteriormente, durante los dos años siguientes, como era antes lo habitual, recibieron versiones del sistema que seguirán siendo compatibles.
Lo importante es que a día de hoy si cuentas con Android 6 o iOS 15.1 y versiones superiores, podrás seguir utilizando WhatsApp. Actualmente WhatsApp muestra que Android 5.0 es compatible con WhatsApp, pero para el caso del sistema operativo de Google especifica que a partir de ese 8 de septiembre solo será compatible con la siguiente versión del sistema operativo.
No obstante, más allá de tecnicismos sobre versiones, la propia WhatsApp avisa de que enviará notificaciones a los móviles que operan en estos sistemas operativos próximos a dejar de ser compatibles con la app. De hecho lo recordarán varias veces antes de que llegue la fecha para que actualicemos, básicamente a un móvil con un sistema más moderno, porque dudamos que un iPhone de 2021 o un móvil Android de 2014 sigan teniendo soporte. Como veis, en este caso parece que el soporte de WhatsApp en Android es mucho más amplio.
En cualquier caso, WhatsApp asegura que toma estas decisiones acerca del soporte de la aplicación en base a la antigüedad del sistema operativo y el número de usuarios que todavía utilizan esa versión. Por eso puede tener sentido que el soporte de Android sea tan amplio, porque seguramente en muchos países en vías de desarrollo haya centenares de miles de personas que todavía utilizan móviles con este sistema operativo, y por eso siguen siendo compatibles, frente a un iOS que suele tener la tasa de adopción más alta de las nuevas versiones de su sistema, por lo que en proporción, quienes usan WhatsApp en versiones antiguas de iOS, deben ser muchos menos usuarios que los de Android.
