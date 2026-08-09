Con la música a todas partes, con tu móvil o un vinilo clásico

Para los amantes de la música analógica, ahora es mucho más sencillo escuchar sus temas preferidos más allá de las paredes de su casa. Disfrutar de sus vinilos viajando, en mitad de la montaña o viendo el atardecer en plena naturaleza es posible con la combinación de estos dos dispositivos. A continuación, te contamos cómo superar este reto logístico.

Disfruta de tus vinilos al aire libre

Hasta ahora los verdaderos melómanos para disfrutar de sus discos preferidos necesitan de superficies estables cerca de un enchufe donde conectar sus tocadiscos tradicionales y todo los que les acompaña. La evolución de la tecnología hace posible la libertad, combinando la conectividad inalámbrica con lo analógico de los vinilos.

Ya sea cuando salimos de excursión o si somos de los que nos gusta llevar una versión en miniatura dentro de una furgoneta. Las campers se han convertido en una solución para lo que prefieren llevar la casa a cuestas y disfrutar con total libertad en la naturaleza con la comodidad de un hogar. Donde no puede faltar por supuesto algo de música de calidad, lo que lo convierte en la combinación perfecta.

Sound Burger | Audio-Technica

Para esto principalmente necesitamos un altavoz inalámbrico y el icónico tocadiscos Audio-Technica AT-SB727, popularmente conocido como Sound Burger. En el cual se han implementado todas las mejoras técnicas actuales en el diseño clásico de los años ochenta. Cuenta con un formato compacto, que permite llevarlo a cualquier parte, con su sistema de pinza podemos reproducir discos de 33 y 45 revoluciones por minuto manteniéndolos al aire.

Además de su aspecto retro lo que lo hace de lo más atractivo es su batería de recargable con autonomía de hasta 12 horas y la conectividad Bluetooth, lo cual permite enviar la señal de forma inalámbrica, prescindiendo de amplificadores.

LG xboom Rock | LG

Para acompañar a nuestro tocadiscos necesitamos un altavoz a la altura de las circunstancias, como el LG XBOOM Rock, el cual ha sido diseñado para su uso al aire libre y resistir al polvo y las salpicaduras.

A nivel técnico, nos ofrece graves profundos y agudos nítidos, con los que disfrutaremos de todos los contrastes y matices de los vinilos que estamos reproduciendo, por lo que ambos nos proporcionan una experiencia de usuario de lo más satisfactoria, ya que combinan a la perfección la proyección sonora y duradera en espacios abiertos, con los detalles de calidad que proporciona el vinilo.

Con lo que en cuestión de segundos disfrutaremos de un rincón musical en cualquier parte del mundo, ya que todo lo que necesitamos cabe sin problema alguno en una mochila. Tan solo debemos emparejar ambos dispositivos por bluetooth, colocar el disco elegido para la ocasión y darle al play para comenzar a reproducirlo.