¿Hay que desenchufar la nevera cuando te vas de vacaciones? Esto es lo que recomiendan los expertos

Si vas a pasar varios días fuera de casa este verano, es probable que te hayas preguntado si merece la pena desenchufar la nevera antes de irte. Aunque es uno de los electrodomésticos que más tiempo permanece encendido, apagarlo no siempre es la mejor opción. La decisión dependerá, sobre todo, del tiempo que vayas a estar fuera y de si quedan alimentos en su interior.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda desenchufar la nevera si va a permanecer completamente vacía durante las vacaciones, ya que así se reduce el consumo eléctrico y se evitan problemas como la aparición de moho o malos olores. Un frigorífico moderno consume entre 200 y 300 kWh al año, aunque los modelos más grandes pueden llegar a gastar hasta 1.100 Wh al día, lo que supone una diferencia de unos 30 euros anuales entre los equipos más eficientes y los que más energía consumen.

Guardar leche en la nevera | iStock

Si decides apagarla, los expertos aconsejan vaciar tanto el frigorífico como el congelador, limpiar el interior con agua y bicarbonato y dejar la puerta entreabierta para evitar la humedad y los malos olores. También recomiendan desenchufar el aparato para eliminar cualquier consumo innecesario.

En cambio, si no puedes vaciar la nevera o solo vas a estar fuera unos pocos días, lo mejor es mantenerla encendida, pero ajustando el termostato a una temperatura algo más alta de la habitual para reducir el consumo. Además, conviene comprobar que las puertas cierran correctamente, que las gomas están en buen estado y evitar colocar el frigorífico junto a fuentes de calor, ya que eso obliga al motor a trabajar más y aumenta el gasto eléctrico.