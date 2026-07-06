Con este truco puedes escuchar música con más calidad en tu Google Pixel

Una de las grandes sorpresas que incluye Android 17 la encontramos en las mejoras de sonido. Google ha desbloqueado de forma nativa el soporte del Codec Bluetooth LHDC v5 (Low Latency High-Definition Audio Codec). Con lo que a a partir de ahora los usuarios de sus teléfonos Pixel tiene acceso a audio inalámbrico de alta resolución real. A continuación, te contamos cómo activarlo.

Cómo activar LHDC v5, el nuevo códec de audio inalámbrico en Android 17

Son muchos los cambios que el usuario experimentará con esta nueva actualización, quizás las más destacadas son las burbujas, o las mejoras en lo que respecta a seguridad y privacidad. Aunque no podemos pasar por alto la integración de un nuevo codec, con el que cambia por completo la experiencia de usuario.

Con la nueva versión del sistema operativo de Google termina la dependencia del formato LDAC de Sony. Ya que podremos activar el LHDC v5, con el que la transmisión inalámbrica alcanza tasas de transferencia de hasta 1 Mbps y frecuencias de muestreo de hasta 24 bits y 192 kHz. Lo que nos da un sonido con texturas claras, latencia mínima y mucha riqueza de sonido. Para poder disfrutar de ello debemos activarlo

Para ello es imprescindible la actualización a Android 17, cumplir una serie de requisitos y seguir los siguientes pasos:

Antes de habilitarlo debemos tener en cuenta que nuestros auriculares sean compatibles y puedan soportar el codec, algunos fabricantes con modelos compatibles son Nothing, OnePlus, Oppo o Xiaomi.

Para apreciar realmente la diferencia, es necesario el uso de servicios de streaming sin pérdida como Apple Music, Tidal o Amazon Music HD.

Activarlo es muy sencillo y solo tenemos que seguir los siguientes pasos:

Desde los ajustes , accede a la información de teléfono y desplázate hasta el final hasta encontrar el número de compilación.

, accede a la información de teléfono y desplázate hasta el final hasta encontrar el Pulsa 7 veces sobre este, para desbloquear las opciones de desarrolladores.

sobre este, para desbloquear las opciones de desarrolladores. Si lo realizas correctamente verás el mensaje de confirmación.

A continuación, empareja los auriculares y colócalos en los oídos. Si no están reproduciendo sonido, se mostrará en gris y no podremos seleccionarla.

De nuevo regresa a las opciones de desarrollador, desde los ajustes seleccionando sistema. Donde debemos localizar la opción “Codec de audio Bluetooth”

Pulsa sobre este para desplegar las opciones, selecciona LHDC v5.

Ahora solo queda abrir la app de los auriculares y buscar en los ajustes de sonido para habilitar la opción “audio de alta resolución” o “Modo Hi-Res”.

Siguiendo estos sencillos pasos, se transforma por completo la experiencia de usuario, con un sonido más envolvente y detallado. Y todo gracias a la integración de forma nativa del avanzado codec de audio inalámbrico.