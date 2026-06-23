Meta lanza las nuevas Meta Glasses en España: gafas con IA desde 309€

No cabe duda de que uno de los grandes aciertos de Meta en los últimos años han sido sus gafas con IA. Todos los hemos conocido mayoritariamente bajo las prestigiosas marcas Ray-Ban y Oakley, monturas que han integrado toda la tecnología de Meta para integrar una cámara y Meta AI, a un precio razonable. Y ahora Meta, en vista de su gran éxito, ha decidido lanzar una nueva línea de gafas, muy similares en concepto, pero que en este caso prescinden de las monturas de Ray-Ban y Oakley, para darle protagonismo a su propia marca.

Precio y disponibilidad

Las nuevas Meta Glasses llegan a España y se ponen a la venta hoy mismo desde 309 euros. Son tres los modelos, Meta Adventurer, que ofrece un diseño rectangular y líneas limpias, ideal para un estilo atemporal. Hay tamaños Standard y Large. Meta Fury es una opción mucho más atrevida y fresca. Mientras que las Meta Glasses by Kylie tienen una montura ovalada y estilizada que refleja el gusto personal de la empresaria Kylie Jenner, que se ha asociado con Meta.

Las nuevas Meta Glasses | Meta

Gafas con la esencia de las Meta Ray-Ban

Las Meta Glasses son una nueva generación de gafas inteligentes desarrolladas en colaboración con EssilorLuxottica. Podemos elegir entre 26 estilos diferentes gracias a la combinación de monturas y opciones de lentes, y están disponibles en ocho colores premium, como Classic Black, Classic Tortoise, Racing Green, Linen, Merlot, Mahogany y Sandstone.

Las nuevas Meta Glasses | Meta

EssilorLuxottica ha desarrollado opciones de sol, transparentes, polarizadas y Transitions. Además, son compatibles con lentes graduadas mediante el sistema Rx Lens Swap, permitiendo cambiar los cristales en una óptica sin perder la garantía del dispositivo. Y como no, nos ofrecen todo lo que ha hecho tan populares a las gafas Ray-Ban de Meta.

Como el botón Meta AI, que permite el acceso rápido al asistente o se puede personalizar para otras funciones. El audio de alta calidad se basa en altavoces de diseño abierto que no bloquean los oídos, perfectos para hacer llamadas, escuchar música o podcasts. Cuenta con un sistema múltiple de micrófonos que reduce el ruido del viento para mejorar la claridad de la voz.

La cámara es uno de los aspectos esenciales de estas gafas, ya que captura fotos y vídeos en modo manos libres. La batería nos ofrece más de 8 horas de autonomía ininterrumpida con una carga completa.

IA y software de última generación

Una de las grandes novedades que ofrecen estas gafas es Muse Spark, que es su cerebro. El primer modelo de IA multimodal desarrollado específicamente para productos de hardware por Meta es el primero en incorporar esta tecnología desde el primer día. Brindando a los usuarios respuestas precisas, comprensión avanzada del entorno visual y ayuda para gestionar tareas cotidianas como organizar el calendario o crear hábitos saludables.

Las gafas estrenan nuevas herramientas, como la fotografía dinámica, que captura imágenes automáticamente y sugiere la mejor toma en todo momento. Y más adelante, las gafas incluirán navegación peatonal con indicaciones giro a giro para llegar a nuestro destino. Por último, la función Live Translation de traducción en tiempo real, admite 20 idiomas en total, habiendo añadido recientemente 14 nuevos idiomas, como japonés, chino mandarín, hindi y coreano.