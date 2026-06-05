Meta está añadiendo reconocimiento facial a sus gafas inteligentes de Ray-Ban

Las gafas inteligentes de Meta con monturas de Ray-Ban, se han convertido en todo un reclamo para muchos entusiastas de la tecnología. Y es que con ellas podemos hacer mucho más que ver a través de ellas. Podemos interactuar con la IA de Meta, y darle contexto visual sobre lo que nos rodea en cada momento. Y ahora parece que Meta va a ir. más allá, e introducir una potente funcionalidad para sacarle todo el partido al hardware de estas gafas, como vamos a conocer a continuación.

Aparece en el código de las gafas

Los medios se han hecho eco ahora de que Meta está introduciendo en el código de las gafas, el del software de Meta AI que las controla, unas líneas que apuntan a algo concreto, y que seguro que a muchos les contraría un poco, y es el reconocimiento facial. Esta característica implica muchas variables en la privacidad del uso de las gafas, y es ahí donde seguramente esto vaya a ser noticia más allá de la simple funcionalidad.

Según las fuentes que han tenido acceso, Meta ha instalado de una forma bastante discreta el código de reconocimiento facial en los millones de gafas que ya hay activas en el mercado. Y lo ha hecho gracias a una actualización de la app de Meta AI, que es la que ha añadido una parte de código bastante relevante para lo que decimos.

Con ese código que ha llegado a las gafas, estas, en el futuro, podrán reconocer a las personas que se van cruzando por la calle de manera totalmente automática. La función tiene la denominación de NameTag, y para funcionar utiliza tres modelos de IA locales, que se ejecutan directamente en las gafas. Cada uno de los modelos tiene asignada una función, como reconocer los rostros, recortar la imagen del rostro de manera precisa, y convertir cada imagen captada en un perfil biométrico.

Así que la función está ahí, lista para ser activada por los usuarios de las gafas, pero lógicamente no está exenta de polémica. Porque, ¿cuál sería la razón detrás de que la cámara cree perfiles biométricos indiscriminadamente de las personas con las que nos cruzamos todos los días? Según las fuentes, todo está ya listo para poder liberar la función y comenzar a utilizarla con las gafas actuales.

Los rostros de personas desconocidas se almacenarían en una carpeta específica, y no está muy claro qué hará Meta AI con ellos, si los cruzará con los contactos del usuario, quién sabe, para decirle, oye, te has cruzado con fulanito y no te has dado cuenta. O si será para sugerir amistades, es cuando menos inquietante pensar que millones de cámaras integradas en gafas puedan estar guardando nuestro rostro en una zona de su memoria para hacer quién sabe qué con él.

Meta ya ha tenido muchos problemas con el reconocimiento facial en el pasado, y le ha costado mucho dinero. Imaginamos que si vuelve a la carga por ello, es porque ahora sí tiene una mecánica que puede adaptarse a las normativas de privacidad y no suponer un riesgo para todos nosotros y nuestra privacidad.