El iPad Pro de 13 pulgadas y chip M5 se filtra con todo detalle en este vídeo

Después de haber presentado el pasado 9 de septiembre sus nuevos iPhone 17, AirPods Pro y Apple Watch, los de Cupertino tienen todavía bastante dispositivos que lanzar al mercado antes de que acabe el año. Y algunos de ellos serán nuevos iPads, que se van a ir actualizando para recibir los nuevos y potentes chips de la marca, que van a brindarles un plus de rendimiento en todas las facetas. Ahora sabemos que ese momento está cerca, ya que un youtuber presuntamente ha tenido acceso a la nueva tableta de Apple que estrenará el chip M5.

Este es el nuevo iPad de 13 pulgadas

Se trata de un youtuber ruso, que nos muestra en el vídeo con todo detalle el nuevo iPad de 13 pulgadas que contará con un chip M5 de Apple. Como sabéis, estos chips los introdujo Apple hace varios años para deshacerse de los procesadores de Intel, a los que supera ampliamente en rendimiento. Esta nueva generación ofrecerá también un rendimiento excepcional en un cuerpo ultra delgado.

Hablamos del modelo Pro, el más avanzado de la gama de los californianos, y por tanto, el referente en rendimiento. A nivel externo, de packaging, la caja será exactamente igual que la de su predecesor, si es que este dispositivo es el que presentará finalmente Apple. A nivel de diseño es tan similar que incluso las fundas de los modelos de 2024 serán compatibles con esta nueva generación de iPad Pro.

Con ambas tabletas, una al lado de otra, es difícil distinguir cuál es un modelo y otro. Solo notamos una muesca diferente en el módulo de cámara, pero el resto es exactamente igual entre ambas tabletas. Para comparar lo que realmente es nuevo en este iPad Pro, el chip M5, ha ejecutado el test de rendimiento de Geeckbench, que es donde se debe notar la verdadera diferencia de potencia ente ambas tabletas. Las diferencias se notan una vez que se completa la prueba.

En la prueba de un núcleo, el nuevo chip mejora un 10% los resultados de su predecesor. Mientras que en la segunda prueba de multinúcleo, la mejora es del 15%, por lo que es evidente que hay más potencia debajo de su carcasa. Aunque habrá que esperar a otras pruebas para comprobar cómo el nuevo chip mejora el rendimiento con IA y moviendo gráficos exigentes. Respecto al modelo anterior, esta nueva tableta de Apple, el mayor cambio técnico es que el caché L2 ha mejorado en un 50%.

Se conservan los mismos núcleos y ahora tenemos más memoria RAM, 12 GB, lo que también mejorará muchos procesos exigentes, como el manejo de archivos grandes o la multitarea. En otro de los principales test de rendimiento, el nuevo iPad Pro de 13 pulgadas y chip M5 consigue una puntuación de 3.137.936., mientras que la anterior generación puntúa 2.897.765, por lo que, efectivamente, la mejora de rendimiento se mueve entre un 10% y 15% superior. Estos nuevos iPad Pro deberían presentarse en algún momento de este mes de octubre.