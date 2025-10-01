Los nuevos PowerBeats Fit de Apple han nacido para hacer deporte y acaban de llegar a España

Apple ha lanzado unos nuevos auriculares inalámbricos, esta vez dentro de su gama de productos de la marca Beats by Dre, que como sabéis está especializada en dispositivos más resistentes, orientados al deporte y actividades físicas, pero sin dejar de lado un diseño fresco y sonido de mucha calidad. Los nuevos Powerbeats Fit nos ofrecen todo lo necesario para disfrutar de nuestra música con la máxima calidad mientras estamos haciendo deporte. Un dispositivo que ya tenemos disponible en España.

Precio y disponibilidad

Los nuevos PowerBeats Fit de Apple ya están a la venta en nuestro país por 229,95 euros. Los tenemos en cuatro colores, como son negro azabache, gris grava, naranja eléctrico, perfecto para llevarlo junto al nuevo iPhone 17 Pro naranja, y el rosa eléctrico.

PowerBeats Fit | Beats by Dre

Ficha técnica de los PowerBeats Fit

Estos auriculares han sido diseñados para que hagamos deporte con ellos. Y es que nos garantizan que gracias a su diseño no se van a mover dentro de la oreja por mucho que nos movamos, y por supuesto, que no se van a caer por muy extremo que sea el ejercicio que estemos haciendo. Todo ello gracias a un original diseño que cuenta con un vástago flexible, que se apoya en la cavidad de la oreja, y a la vez presiona para mantener firmes los auriculares para que no se muevan.

Además, contamos con cuatro tamaños diferentes de almohadillas para que se adapten a la forma del oído. Nos ofrecen cancelación activa de ruido, que además es adaptativa, lo que quiere decir que los auriculares escuchan el ruido que nos rodea, y en base a él intensifican o reducen la acción de la cancelación de ruido. Para ello cuenta con cinco micrófonos que adaptan el sonido a cada momento específico. Por supuesto, también podemos disfrutar del sonido ambiente cuando sea necesario.

Como es habitual en los dispositivos de sonido de Apple, el audio espacial está garantizado, además con el seguimiento de la cabeza nos mete de lleno en la acción de los contenidos que veamos. Los micrófonos también capturan y aíslan nuestra voz cuando hacemos llamadas, para que se escuchen muy nítidas. A la hora de hacer deporte, son resistentes tanto al sudor como al agua, incluso en condiciones extremas de calor, lluvia o nieve, nos brindan la resistencia necesaria.

Su batería nos ofrece una buena autonomía, no es la más amplia del mercado, pero más que suficiente. Con la batería de los auriculares podemos mantenerlos encendidos hasta 7 horas, mientras que con la batería integrada en el estuche se amplía hasta las 30 horas. La carga rápida permite disfrutar de hasta 1 hora de reproducción con una carga de tan solo 5 minutos. Uno de los aspectos que más gustan a los consumidores de Beats, es que sus dispositivos son compatibles tanto con iOS como Android, también en estos Fit. Unos auriculares que llegan además con controles táctiles, que además podemos personalizar desde la app.