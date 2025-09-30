El nuevo Realme P3 Lite presume de un NFC de 360 grados y batería de gran capacidad

Realme vende en España su Realme P3 5G, un móvil de gama media con una excelente relación de prestaciones y precio. Ahora la firma ha lanzado una nueva versión, más compacta en todos los aspectos, pero que presume de una característica que nos ha llamado bastante la atención. Y es que cuenta con una conectividad NFC diferente a la habitual, que podría abrirse paso durante los próximos meses en otros dispositivos.

Ficha técnica del Realme P3 Lite

Hablamos de un teléfono que como decimos destaca por una conectividad NFC diferente. Y es que esta conectividad en el nuevo Realme P3 Lite ofrece una conectividad de este tipo de 360 grados. Esto quiere decir que da igual de la forma en que coloquemos el teléfono cerca del datáfono lector de billetes en un aeropuerto o cualquier otro punto de lectura NFC, que se leerán los datos sin el más mínimo problema. Al contrario que ocurre con el resto de móviles, que deben orientar su antena al punto donde se encuentra el lector. De hecho podríamos llegar a hacerlo casi sin sacarlo del bolsillo, algo que obviamente hay que manejar con cuidado.

Realme P3 Lite | Realme

Por lo demás, estamos ante un teléfono bastante básico en cuanto a prestaciones. Este llega con un procesador Unisoc T7250 de gama media, con prestaciones suficientes para el día a día, y acompañado de una memoria RAM de 8GB, así como un almacenamiento de 256GB. El almacenamiento es ampliable mediante tarjetas microSD. La pantalla nos ofrece unas buenas prestaciones. Con una diagonal de 6,67 pulgadas, así como una tecnología LCD con resolución HD+ de 720p.

Esta presume de una alta tasa de refresco de 120 Hz. La cámara de fotos nos ofrece un sensor principal de 50 megapíxeles, que parece ser el único, aunque vemos dos sensores detrás, podría estar acompañado de una de esas lentes auxiliares que no llegan ni a un megapíxel y que se suelen pasar por alto. Delante, la cámara perforada en la pantalla ofrece una resolución de 5 megapíxeles.

La batería de este teléfono de gama media es bastante grande. Y nos ofrece una capacidad de 6000 mAh, así como una carga que no es tan potente, solo de 15W. Parece ser uno de los puntos donde más ha recortado Realme para ponerle el apellido Lite a este teléfono. Es un teléfono resistente a las salpicaduras de agua y polvo, con certificación IP54.

Además cuenta con un sistema de Deshumidificación ultrasónica que cuando el dispositivo se salpica con agua, el sistema de sonido activa vibraciones basadas en ultrasonidos en el diafragma. Un móvil que pesa 196 gramos y tiene un grosor de 7,79mm. Un móvil que de momento se ha dejado ver en una tienda polaca con un precio de 140 euros al cambio. Es de esperar que se ponga a la venta también en España para acompañar al Realme P3, y seguramente por un precio similar.