Amazon lanza un nuevo Kindle Scribe a todo color

El gigante del comercio electrónico celebraba ayer su gran evento anual con el lanzamiento de nuevos productos. Después de un parón importante, hemos tenido nuevos modelos de los altavoces Echo, así como un nuevo Fire TV 4K. En esta ocasión nos fijamos en un nuevo lanzamiento, que si bien no vamos a tener de momento en España, sí que supone un salto considerable en la gama de dispositivos de tinta electrónica de Amazon. Hablamos de una nueva generación del Scribe, que como en el caso del Kindle Colorsoft, destaca por contar con una pantalla de tinta electrónica a todo color.

Así es el nuevo Kindle Scribe Colorsoft

Es evidente que Amazon es líder en el mercado de dispositivos de tinta electrónica desde hace años, aunque la competencia se animó antes que ellos a lanzar dispositivos de este tipo con pantalla a color. Ahora, este Scribe viene a seguir la estela del Colorsoft, con una pantalla que nos brinda grandes ilustraciones a color en un cuerpo totalmente renovado. Este nuevo modelo presume de un diseño mucho mejor.

Kindle Scribe Colorsoft | Amazon

De hecho se trata de un dispositivo muy delgado, solo tiene 5,4 mm de grosor, y su peso es de 400 gramos. Además, es un dispositivo más potente, y nos brinda un 40% más de velocidad a la hora de cambiar de página, y también para escribir sobre él. Porque como sabéis, su lápiz nos permite hacerlo con un tacto muy similar al del papel. Un modelo que llega con numerosas novedades técnicas que los hace unos dispositivos aún mejores.

Como un nuevo sistema de luz frontal que se vale de LED miniaturizados, y que ahora permiten que el bisel sea más estrecho todavía, y nos brinde una iluminación más uniforme. El vidrio moldeado cuenta con una textura que favorece la fricción al deslizar el lápiz por la pantalla. Esto mejora no solo la respuesta a la escritura más rápida, sino que además evita ese tacto resbaladizo que nos brindan otras tabletas al tocar su pantalla.

Se ha mejorado también la pantalla para que la respuesta de la pantalla sea instantánea cuando escribimos, lo que nos proporciona las mismas sensaciones que escribir sobre el papel o cualquier otra superficie, sin lag alguno. Todo esto es posible gracias al nuevo chip de cuatro núcleos que estrena este Scribe, que además tiene más memoria y utiliza la tecnología Oxide en la pantalla.

Este modelo sigue ofreciendo una autonomía de varias semanas con una carga completa. El filtro de color y la guía de luz LED de nitruro permite mejorar el color sin que los detalles se pierdan. Un nuevo Scribe que presume también de contar con la IA de Alexa, y en un futuro de Alexa. Ahora podemos añadir notas rápidas desde la pantalla de inicio, que ha sido rediseñada, y desde donde podemos abrir libros, documentos o blocs de notas.

También es compatible con Google Drive o Microsoft One Drive para importar archivos fácilmente o exportar nuestras notas como PDF. La IA llega al Scribe para ofrecer búsquedas y resúmenes de nuestros libros y documentos. A comienzos de 2026, al menos en Estados Unidos, podremos enviar a Alexa nuestros documentos y notas de Kindle para conversar acerca de ellos.

Por supuesto, gracias al color tendremos la posibilidad de dibujar o anotar en uno de los 10 colores de rotulador, o hacerlo en 5 colores de subrayadores. Esta vez hay dos versiones, con y sin luz frontal. La primera llegará a finales de este año a Estados Unidos por 499,99 dólares, mientras que la versión sin luz frontal se estrenará a comienzos de 2026 por 429,99 dólares. El Kindle Scribe Colorsoft se pondrá a la venta a comienzos de 2026 por 429,99 dólares. A Europa solo llegarán de momento a Reino Unido y Alemania a comienzos de 2026.