Amazon celebra mañana su gran evento: nuevos Amazon Echo, Kindle, Fire y más

En las últimas semanas, hemos asistido a los eventos más importantes de diversas tecnológicas en todo el planeta, sirva de ejemplo la Keynote de Apple de los iPhone 17, o el Meta Connected, que alumbró a una nueva generación de gafas inteligentes de Ray-Ban. Ahora le toca el turno a Amazon, que parece que tras un parón considerable, ya está preparada para desvelar todas sus novedades de hardware, que llegarán con la IA generativa como gran abanderada, y en consecuencia, su nueva Alexa.

Una nueva Alexa

Mañana la firma de Jeff Bezos presentará en Nueva York su nueva generación de dispositivos. Y este año no será como en anteriores, sino que hay un interés especial por conocer todo lo que nos va a ofrecer Amazon. Porque la estrella e hilo conductor de sus nuevos dispositivos va a ser Alexa+, una nueva generación del asistente de voz que va a ser más inteligente que nunca.

El nuevo Amazon Echo Show 21 | Amazon

Y es que la IA generativa por fin tendrán su hueco en estos dispositivos. Y podemos esperar que todos aquellos nuevos productos de Amazon con Alexa, nos ofrezcan una experiencia de uso al utilizar los modos Live de ChatGPT o Gemini. Ese es el gran salto que van a dar los dispositivos de Amazon con el nuevo hardware.

Y a pesar de la gran pausa que se ha tomado Amazon en desarrollar estos productos, seguirá siendo la primera en implementar este nivel de IA en sus dispositivos, ya que Google de momento no lo ha hecho, aunque no tardará mucho. Eso sí, quizás el único punto impopular de esta nueva hornada de productos con la IA de Alexa, es que podríamos necesitar tener que pagar una suscripción adicional para poder conversar con este nuevo asistente.

Todo lo que se espera en el evento de Amazon del 30 de septiembre

Pues como os podéis imaginar, Amazon va a adaptar toda su gama de productos a este nuevo asistente mucho más inteligente. Y por eso es de esperar que las estrellas de este evento sean los dispositivos Amazon Echo. Tanto los altavoces tradicionales, como los que cuentan con pantalla integrada, en ambos casos la presencia de Alexa ya será un reclamo lo suficientemente importante como para plantearse el salto a esta nueva generación.

Pero también es de esperar que tengamos novedades en otros aspectos. Esperamos no solo la nueva IA, sino también nuevos diseños para los altavoces y pantallas inteligentes de Amazon, que llevan ya bastante tiempo sin ofrecernos un diseño renovado, y que parece que se ha quedado desfasado frente a las tendencias del mercado. Además de estos dispositivos, no hay que descartar las nuevas tabletas Fire, que podrían ser las primeras con Android como sistema operativo, sin Fire OS.

O los nuevos Fire TV, que no hay que descartar que sigan el mismo camino en términos de software. Estas serían las principales novedades que podríamos esperar del evento de mañana, que desde luego no son pocas, y seguro que van a revolucionar el mercado del hogar conectado.