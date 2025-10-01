El nuevo Fire TV 4K Select es el dongle 4K más barato de Amazon

Amazon ha presentado hoy una nueva línea de productos, en algunos casos preparados para Alexa, y en otros son nuevas variantes de productos que ya estaban disponibles en el mercado. En este caso nos fijamos en el nuevo Fire TV 4K Select, una nueva variante de los reproductores tipo dongle de Amazon, que nos ofrece un precio más ajustado y unas prestaciones también más accesibles, pero que sobre todo destaca por la capacidad para reproducir contenidos de alta resolución.

Así es el nuevo Fire TV 4K Select

Este nuevo dispositivo es muy similar a sus compañeros de gama en cuanto a diseño, por no decir que es idéntico sencillamente. Amazon los define como un reproductor de contenidos 4K esencial, o lo que es lo mismo, que nos ofrece lo mínimo para poder mover este tipo de contenidos más exigentes. Es un dispositivo compatible no solo con esta resolución, sino también con HDR10+, lo que confiere a las imágenes un aspecto más vivo, colorido y contrastado.

Fire TV 4K Select | Amazon

Según Amazon, este modelo cuenta con Wifi de alta velocidad, pero no esperemos 6, 6E o 7. Este es compatible con wifi 802.11a/b/g/n/ac. Llega con Bluetooth 5.0, así como 8GB de almacenamiento interno, importante sobre todo para poder instalar aplicaciones y también las actualizaciones de estas y de sistema. Viene con un mando de voz Alexa, desde el que podemos pedirle que reproduzca cualquier contenido, así como hacer cualquier consulta que nos apetezca al asistente.

Es compatible con televisores UHD 4K con entrada HDMI y capacidad para 2160p a 24/25/30/50/60 Hz y HDCP 2.2, o televisores de alta definición con entrada HDMI y capacidad para 1080p o 720p a 50/60 Hz.

Una de las grandes novedades que nos trae esta versión más accesible, es que será posible jugar con ella en la nube, tanto a Xbox como a Amazon Luna, los dos grandes servicios de juego en la nube compatibles con los dispositivos de Amazon. Eso sí, Amazon anuncia que este servicio estará disponible más adelante. Un Fire Stick 4K Select que ya podemos reservar por 54,99 euros, se pondrá a la venta el próximo 15 de octubre.

Nuevos Fire TV QLED con Alexa

Por otro lado, en Estados Unidos, Amazon ha anunciado su nueva gama de televisores Fire TV equipados con Alexa+, el nuevo asistente de voz impulsado por inteligencia artificial. Estos llegan en tamaños de 50", 55", 65", y 75", y donde la IA avanzada de la nueva Alexa es la gran novedad que nos brindan.

Con ella, por ejemplo, podemos pedirle que reproduzca contenidos más abstractos, como programas similares a los que vimos el pasado fin de semana, contenidos familiares para ver cine, o algo de un determinado actor o actriz, abriendo automáticamente los servicios de streaming donde se encuentran los contenidos. También podremos hacerle preguntas mientras vemos películas o series, preguntas más específicas sobre los actores, o el rodaje del contenido.

A la hora de ver deportes podemos pedirle a Alexa que nos diga el resultado de nuestro equipo, brindarnos estadísticas de jugadores y buscar partidos en directo. Obviamente, hablamos de funciones que de momento estarán disponibles en Estados Unidos, y que aquí tardarán un poco más en llegar.