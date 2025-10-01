Amazon presenta sus nuevos altavoces y pantallas Echo preparados para Alexa+

Después de un largo parón sin presentar nuevos dispositivos, y haciendo frente a muchos rumores sobre la llegada de Alexa, hoy por fin Amazon ha presentado sus nuevos dispositivos inteligentes. Ha anunciado un buen número de dispositivos, con diseños renovados y funciones mucho más potentes que los modelos actuales. Eso sí, parece que serán un paso intermedio respecto de la esperada IA generativa de Alexa.

Diseñados para Alexa+

Es la gran novedad que nos trae la nueva generación de dispositivos Echo, ya que no solo cambian por fuera y por dentro, sino que ya están preparados para ejecutar las futuras funciones inteligentes basadas en inteligencia artificial generativa de Alexa+, algo que parece no estará disponible todavía en el momento de su lanzamiento en nuestro país, que es inminente. Por tanto, vamos a fijarnos en todo lo que pueden ofrecernos estos altavoces y pantallas a nivel técnico.

Nuevo Echo Dot Max

Este nuevo altavoz de Amazon con Alexa llega con un diseño renovado, mucho más atractivo, y que mejora sobre todo en su sonido. Este ahora es envolvente, adaptando este sonido al espacio donde se reproduce de manera automática, para que el sonido sea el mejor posible. Se estrena con un chip AZ3 que mejora el rendimiento de forma notable, mientras que integra un controlador de hogar digital, lo que le hará mucho más útil con la gestión de nuestro hogar.

En el centro del altavoz ahora tenemos una botonera donde hay acceso a un botón que permite silenciar por completo el altavoz y apaga los micrófonos cuando sea necesario, y así evitar que nos escuche. Además, tenemos los botones de volumen a su lado. El sonido de este altavoz, además de envolvente, es más potente, hasta tres veces más de graves que sus predecesores. Es el más barato de todos, llega por 109,99 euros y ya se puede reservar.

Nuevo Echo Studio

Este modelo siempre se ha caracterizado por contar con el mejor sonido de la gama, y especialmente diseñado para aquellos que desean disfrutar de la música con la mejor calidad. Además, este modelo es mucho más pequeño que anteriores generaciones, un 40% menos, de hecho tiene un aspecto muy similar al dot. Pero destaca por un sonido de muchísima calidad, de alta fidelidad.

Este ofrece audio Dolby Atmos, también envolvente, a pesar de venir el sonido de una sola fuente. Al igual que el Dot Max, cuenta con el chip AZ3 Pro, que brinda mejor rendimiento, así como el controlador de hogar digital integrado, para controlar nuestro hogar conectado. También analiza la acústica de la habitación de forma automática para ofrecer el mejor sonido posible. Es compatible con el futuro de la IA generativa de Alexa. Se estrena por 239,99 euros, ya se puede reservar.

Nuevos Echo Show 8 y Show 11

Sin duda los que han sufrido un cambio más radical de diseño han sido estos nuevos Amazon Echo Show. Ahora su aspecto cuenta con una gran pantalla plana que reposa sobre el altavoz de formas redondeadas. Estas pantallas táctiles de 8 y 11 pulgadas ofrecen resolución Full HD.

También integran las funciones de los otros altavoces, como el controlador de hogar digital, así como el chip AZ3 Pro de mayor rendimiento. Adicionalmente, nos ofrece un sonido que se autocalibra basándose en las características de la habitación. Las videollamadas son mejores que nunca, con una cámara que ofrece Zoom de 3,3 aumentos. El modelo de 8 pulgadas cuesta 199,99 euros y el de 11 pulgadas, 239,99 euros, ya se pueden reservar.