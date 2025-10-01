Amazon tira la casa por la ventana en sus Kindle, Echo o Fire TV con las ofertas Prime

Como sabéis, la semana que viene tenemos otras dos jornadas de ofertas Prime, que si bien no son tan potentes como el Prime Day, sí que se han convertido en una buena oportunidad para hacerse con productos muy rebajados si tenemos la suscripción Prime. Y como suele ser habitual, los productos de Amazon suelen ser las estrellas de estas jornadas, con los descuentos más agresivos en sus mejores dispositivos. Y desde luego esta vez no nos han decepcionado, con grandes rebajas en sus dispositivos más populares.

Fire TV Stick + mando Luna | Amazon

Productos de Amazon rebajados por las ofertas Prime

En esta ocasión tenemos más de 20 productos rebajados, de sus principales gamas de dispositivos. Como son los Kindle, Echo Show, Echo, Fire TV Stick, o productos de seguridad como Blink y Ring. En algunos casos con unas rebajas de porcentajes de dos cifras, por lo que estamos sin duda alguna ante una de las mejores ocasiones para hacernos con estos dispositivos de Amazon.

Kindle Scribe | Amazon

Estos productos estarán rebajados entre hoy 1 de octubre hasta el próximo 14 de octubre de 2025.

Pero además de estos productos que ha anunciado Amazon que están en oferta, tenemos también algún otro producto que se encuentra a un precio muy ajustado y que desde luego si andamos detrás de ellos deberíamos aprovechar para comprar ahora.

Amazon Echo Spot | Amazon

Se trata del mando de control de Amazon Luna, para jugar en el servicio en la nube. Este mando normalmente está disponible por 69,99 euros, y ahora podemos comprarlo por 39,99 euros. Y si lo compramos con el Fire TV Stick HD, tendremos que pagar solo 58,98 euros.