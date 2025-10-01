OFERTAS
Amazon tira la casa por la ventana en sus Kindle, Echo o Fire TV con las ofertas Prime
Como es habitual, Amazon se anticipa a sus jornadas de ofertas Prime rebajando de forma agresiva sus propios productos.
Como sabéis, la semana que viene tenemos otras dos jornadas de ofertas Prime, que si bien no son tan potentes como el Prime Day, sí que se han convertido en una buena oportunidad para hacerse con productos muy rebajados si tenemos la suscripción Prime. Y como suele ser habitual, los productos de Amazon suelen ser las estrellas de estas jornadas, con los descuentos más agresivos en sus mejores dispositivos. Y desde luego esta vez no nos han decepcionado, con grandes rebajas en sus dispositivos más populares.
Productos de Amazon rebajados por las ofertas Prime
En esta ocasión tenemos más de 20 productos rebajados, de sus principales gamas de dispositivos. Como son los Kindle, Echo Show, Echo, Fire TV Stick, o productos de seguridad como Blink y Ring. En algunos casos con unas rebajas de porcentajes de dos cifras, por lo que estamos sin duda alguna ante una de las mejores ocasiones para hacernos con estos dispositivos de Amazon.
Estos productos estarán rebajados entre hoy 1 de octubre hasta el próximo 14 de octubre de 2025.
- Kindle Scribe (16GB) 314.99 euros
- Kindle Colorsoft Signature Edition (32GB) 214.99 euros
- Kindle Colorsoft (2025) 184.99 euros
- Echo Show 15 (2024) 279.99 euros
- Echo Show 8 (última generación) 139.99 euros
- Echo Show 5 (última generación) 64.99 euros
- Echo Spot (2024) 49.99 euros
- Echo Pop 26.99 euros
- Echo Dot (última generación) 29.99 euros
- Fire TV Stick 4K (2024) 35.99 euros
- Fire TV Cube 109.99 euros
- Fire TV Stick 4K Max (2024) 47.99 euros
- Fire TV Stick HD (2024) 23.99 euros
- Blink Video Doorbell 27.49 euros
- Blink Mini 2 indoor camera 16.99 euros
- Router mesh eero Pro 6E Mesh WiFi Router 189.99 euros
- Router mesh eero 6+ mesh WiFi router 94.99 euros
- Ring Alarm Kit 159.99 euros
- Ring Outdoor Cam Plus 59.99 euros
- Ring Stick Up Cam Battery 44.99 euros
- Ring Indoor Cam (2ª gen.) 24.99 euros
- Ring Intercom (2024) 35.99 euros
Pero además de estos productos que ha anunciado Amazon que están en oferta, tenemos también algún otro producto que se encuentra a un precio muy ajustado y que desde luego si andamos detrás de ellos deberíamos aprovechar para comprar ahora.
Se trata del mando de control de Amazon Luna, para jugar en el servicio en la nube. Este mando normalmente está disponible por 69,99 euros, y ahora podemos comprarlo por 39,99 euros. Y si lo compramos con el Fire TV Stick HD, tendremos que pagar solo 58,98 euros.
