UN FIDGET INTELIGENTE
Este divertido fidget también es un Touchpad que controla tus dispositivos sin cables
Este dispositivo nos relaja con numerosos botones, a la vez que es un práctico accesorio para controlar tus dispositivos.
Publicidad
En los últimos años los fidget spinner se han convertido en un divertido pasatiempo que nos ayuda a desestresarnos en esos momentos en que necesitamos algo de calma. Estos han ido mutando, dejando de lado sus mecanismos rotadores para convertirse en simples Fidgets, generalmente con multitud de formas y botones que sirven también para relajarnos y canalizar nuestro estrés. En esta ocasión hemos conocido un divertido fidget que nos brinda muchas funciones inteligentes y conexión inalámbrica para no tener que tocar nuestros dispositivos mientras los controlamos.
Así es el nuevo CheerPlay
Estamos frente a un dispositivo que ante todo nos entra por los ojos, porque hay que reconocer que es atractivo en cuanto a diseño. Su acabado blanco y naranja, y sobre todo el gran número de botones y ruedas en diferentes materiales y acabados, nos brindan un dispositivo que cuando menos es divertido de llevar encima. Incluso si no tuviera ninguna función inteligente, ya sería un dispositivo divertido de utilizar, pero es que además nos puede servir para controlar nuestros dispositivos sin necesidad de cables.
Y es que cuenta con superficies y botones totalmente personalizables. Tiene un Spinner, o una rueda al más puro estilo de las mesas de edición de vídeo, que nos permite controlar estos aspectos en el smartphone o el portátil, y a la vez, cuando está apagado, entretenernos mientras lo giramos. También tenemos una rueda de scroll, acabada en un bonito remate metálico y cromado. O un botón de obturador, con un pequeño recorrido, que podemos utilizar para hacer fotos con una cámara o el smartphone de forma remota.
El Slider también nos permite activar o alterar algunas características con su movimiento deslizante. Todos estos botones cuentan con un bonito aspecto, y han sido diseñados para ser pulsados incesantemente, aunque solo sea por desestresarnos. Es un dispositivo que tiene cierto peso, de 140 gramos, que es inferior al de un smartphone. Y que cuenta en uno de sus lados de un gran Touchpad, con el que podemos utilizar también este dispositivo como un ratón para nuestro PC, o también para nuestro smartphone Android.
A este también le acompaña una zona táctil donde se puede seleccionar el volumen del dispositivo. También tenemos un botón Home, así como un botón de encendido, perfecto para accionar durante horas por su original aspecto. Y es que recordemos que todos los botones y superficies de este dispositivo han sido diseñados con el doble propósito de servir como Fidget cuando está apagado o ser programados con alguna acción cuando está encendido.
Este dispositivo cuenta con conectividad Bluetooth 5.0, y cuenta con una batería de 200mAh. Esta nos brinda una autonomía de hasta 30 días cuando está totalmente cargado. Algo que puede completar en unas dos horas. Un dispositivo que como veis no solo es divertido, sino muy práctico, ya que nos permitirá controlar nuestros dispositivos a una distancia máxima de 10 metros, que es el alcance de la conectividad Bluetooth. Ya podemos hacernos con este CheerPlay en Kickstarter, donde su campaña está arrasando. Su precio parte de los 34 euros al cambio. A falta de que prácticamente resta toda su campaña, ha multiplicado su recaudación 36 veces por encima del objetivo.
Publicidad