NUEVOS WEARABLES
El Xiaomi Watch S4 llega a España con diseño elegante junto a los auriculares más cómodos de Xiaomi
Xiaomi ha presentado en España sus nuevos wearables, que destacan por un diseño muy elegante entre otras características.
Publicidad
Xiaomi ha presentado hoy varios de sus dispositivos de última generación, entre los que destacan sin duda alguna sus nuevos móviles Xiaomi 15T, o la nueva tableta Redmi Pad 2 Pro. En lo que a wearables se refiere, destacan especialmente el nuevo smartwatch de la marca, el Xiaomi Watch S4, un reloj que destaca sin duda por contar con un diseño realmente atractivo y sobre todo muy elegante.
Ficha técnica del Xiaomi Watch S4
Hablamos de un reloj inteligente con un ancho de 41mm, que a su vez tiene un grosor de 9,5mm y está fabricado en acero inoxidable. El peso que tiene es bastante liviano, de tan solo 32 gramos. Y su pantalla AMOLED tiene un tamaño de 1,32 pulgadas. Esta tiene una resolución bastante elevada de 466x466 píxeles, lo que nos brinda una densidad de 52 píxeles. Esta ofrece un brillo máximo de 1500 bits, que es más que suficiente para poder visualizarla nítidamente a plena luz del día.
En lo que se refiere a sus funciones de salud y bienestar, llega con numerosos sensores y modos de uso que garantizan una monitorización de nuestra actividad de lo más completa. Puede seguir las 24 horas nuestra saturación de oxígeno en sangre, así como los niveles de estrés. También puede hacer seguimiento de nuestro sueño y su calidad, con el Plan de Mejora del sueño, que analiza nuestra forma de dormir para mejorarla con determinadas pautas.
Es un reloj que puede detectar la temperatura de la piel con una precisión de 0,1 grados, lo que permite recibir notificaciones sobre posibles cambios en la temperatura corporal que avancen posibles problemas de salud. También utiliza esta monitorización para hacer seguimiento de la salud femenina. Es un reloj resistente al agua hasta 5 atmósferas y que permite monitorizar la actividad de hasta 150 modos deportivos diferentes, incluso esquí profesional con detección de caídas.
Llega con una función para hacer un SOS de emergencia, así como una sirena de emergencia para momentos donde necesitemos ayuda. También permite compartir nuestra ubicación en caso de problemas. Con este reloj también podemos hacer pagos mediante NFC. Y podemos controlar otros dispositivos de nuestro hogar conectado mediante Xiaomi Smart Hub compatible con HyperOS 3. La autonomía de este reloj es bastante amplia, de hecho con una carga completa puede permanecer encendido hasta 8 días, con un uso normal esta autonomía desciende a los 4 días.
Precio y disponibilidad
Ya podemos comprarlo en España por 219,99 euros. Está disponible en cuatro colores, como son dorado atardecer, blanco, negro y verde menta.
Nuevos Xiaomi OpenWear Stereo Pro
Xiaomi también ha lanzado unos nuevos auriculares que presumen de una gran comodidad. Pertenecen al creciente segmento de los auriculares de clip. Y es que se adhieren a nuestra oreja mediante este aro, y no al oído, lo que los hace mucho más cómodos. Su diseño abierto nos permite escuchar nítidamente el mundo que nos rodea.
Cuentan con un controlador dinámico ultragrande, y son compatibles con sonido Hi-Res Audio sin cables, así como con LDAC de alta resolución. Están optimizados por la prestigiosa firma de sonido Harman con Audio EFX. También siguen el movimiento de nuestra cabeza para un audio direccional. Su batería nos ofrece una autonomía de hasta 8,5 horas con los auriculares, mientras que con el estuche llega hasta las 45 horas. Todo ello por 149,99 euros, disponible en color gris titanio, dorado arena y negro grafito.
Publicidad