TECNOLOGÍA MÁS PRECISA
El nuevo Logitech MX Master 4 presume de la mejor tecnología háptica y mejor conectividad
El nuevo ratón llega con un motor háptico ultra sensible, que nos puede transmitir sensaciones muy precisas al navegar.
Los ratones son compañeros incansables de fatigas. Con ellos trabajamos en el día a día, y de la comodidad que nos aporten y la precisión, dependerá una parte de nuestra eficiencia trabajando día a día. Hoy Logitech ha presentado uno de sus ratones más avanzados, el nuevo MX Master 4, que llega con una tecnología poco habitual en los ratones de este tipo, y que es tremendamente útil para transmitirnos sensaciones que normalmente no obtenemos en un escritorio, sobre todo por su revolucionaria tecnología háptica.
Ficha técnica del Logitech MX Master 4
La tecnología háptica está presente en nuestros móviles desde hace años, pero en los ratones, si bien también lleva presente bastante tiempo, no de una manera tan extendida como en los smartphones. Esta tecnología permite sentir vibraciones en el ratón, y, por tanto, en nuestras manos, que pueden comunicarnos ciertas acciones de una manera más directa y discreta, y este nuevo ratón de Logitech presume de una tecnología de este tipo muy sofisticada.
Y es que cuenta con retroalimentación háptica inmersiva, que es totalmente personalizable y nos proporciona unas vibraciones más sutiles a la hora de navegar, de desplazarse por la pantalla, o de seleccionar diferentes menús y botones. Cada una de estas acciones la notaremos en la mano gracias a estas microvibraciones. Algo que ayudará a los profesionales a contar con una ayuda extra al sentir de primera mano el ratón en tareas como la edición de vídeo, el diseño gráfico o los análisis de datos.
Una función que destaca Logitech son los Action Rings, o anillos de acción, que se pueden activar desde la app de Logi Options+. Con ellos podemos configurar diferentes accesos directos y comandos para cada una de las aplicaciones que utilizamos más habitualmente. Cuando abramos una de estas apps, los controles y accesos directos cambiarán a la personalización que hemos configurado previamente.
De esta manera ahorramos tiempo cuando usamos estas aplicaciones, según Logitech, hasta un 33% menos de tiempo, y reducimos un 63% los movimientos más repetitivos que hacemos con el ratón habitualmente. En otro orden de cosas, a nivel técnico esto ratón nos ofrece una nueva rueda MagSpeed, que nos brinda un desplazamiento a toda velocidad de hasta 1.000 líneas por segundo.
El sensor ofrece una resolución de 8.000 DPI, que nos brinda la máxima precisión en todo tipo de superficies. Los clics de este ratón son hasta un 90% menos ruidosos, por lo que vamos a ser extremadamente sigilosos usando el ratón. Es un ratón que ofrece una mejor conectividad, gracias a un nuevo chip. Nos podemos conectar mediante un dongle, o bien con un cable USB tipo para emparejarlo rápidamente. Un ratón sostenible, al estar fabricado en buena parte con materiales reciclados. El nuevo ratón llega al mercado español hoy mismo, y ya se puede comprar en tres versiones diferentes, todas al mismo precio, de 129,99 euros.
