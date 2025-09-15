La Xiaomi Pad Mini es inminente: una tableta premium para competir con el iPad Mini

Xiaomi celebrará en unos días uno de sus eventos más importantes del año, y es que en China supondrá el lanzamiento de los teléfonos más potentes que conoceremos de la marca en los próximos meses, y también de alguna de sus tabletas. Concretamente, ahora conocemos que la firma china tiene lista una nueva tableta que se unirá a las ya existentes en su gama premium. Por su tamaño compacto se espera que compita de tú a tú con el iPad Mini, el rival a batir sin duda alguna.

Una tableta que te va a resultar familiar

Lo que hemos conocido ahora es que esta nueva tableta de Xiaomi será básicamente una edición renombrada de las Redmi K Pad. Y, por tanto, tenemos todos los detalles de la ficha técnica con la que contará en su lanzamiento. Concretamente, esta Redmi K Pad llegará con una pantalla muy compacta, de tan solo 8,8 pulgadas, y tendrá una tecnología LCD. Esta presumirá de una elevada tasa de refresco de 165 Hz, mientras que la resolución también será muy elevada, de 2.5 K.

Además, va a ser muy potente, ya que el procesador con el que contaría sería el MediaTek Dimensity 9400+, el más rápido con el que cuenta el fabricante chino en el mercado. La batería también estaría a la altura, porque a pesar de tener una pantalla muy compacta, tendrá una capacidad muy elevada. Tanto es así que llegará con 7500 mAh, a casi 1000 mAh por pulgada. Y además será compatible con una potente carga rápida de 67 W. También contaría con carga inversa de 18 W para cargar a otros dispositivos.

En cuanto a cámaras, tendrá una de 13 megapíxeles detrás, mientras que delante incorporará un sensor de 8 megapíxeles. Una tableta que llegaría con potentes versiones de memoria RAM y almacenamiento, la primera de hasta 16 GB, mientras que el segundo será de hasta 1 TB nada menos. Otros aspectos potentes serán por ejemplo los que encontramos en su conectividad.

Ya que esta incluirá Wifi 7, así como Bluetooth 5.4, puerto infrarrojo, o un conector USB tipo C. Una tableta que llegará con altavoces estéreo compatibles con sonido Dolby Atmos. En términos de sonido, será capaz de reproducir audio Hi-Res de alta resolución, también cuando lo hacemos de forma inalámbrica. Una tableta que en China se lanzó por poco más de 300 euros a pesar de su gran potencial.

Eso sí, no parece que se vaya a presentar en el evento de los esperados Xiaomi 17 en China, sino que se espera que esta Xiaomi Pad Mini haga lo propio en el evento de presentación de los Xiaomi 15T y 15T Pro, que se celebrará ese mes en Europa. Por lo que esta variante de la tableta debería ser la elegida para el mercado global, y, por tanto, es probable que la tengamos disponible en España antes de acabar este año.